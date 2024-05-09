Siyasetçi ve Oyuncu Mehmet Aslan Boğaz'da Gelen Balık Hesabına İsyan Etti
Siyasetçi ve Oyuncu Mehmet Aslan Boğaz'da Gelen Balık Hesabına İsyan Etti
Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğullarından Mehmet Aslan, gençlik yıllarında oyunculuk yaparken, sonrasında da siyasete adım atmış milletvekilliği yapmıştı. Aslan, sosyal medya hesabından misafirleriyle Boğaz'da yediği yemeğin hesabına isyan etti.
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41 yaşındaki Mehmet Aslan, "gazinocular kralı" olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak tanınsa da sonrasında kendi şöhretini hem oyunculuk hem de siyaset sahnesinde yakalamış bir isim olarak dikkat çeker.
Doktorlar, Çılgın Dershane, Ayakta Kal gibi yapımlarda oyuncu olarak yer alan Aslan, siyaset sahnesinde de MHP ve İYİ Parti'de yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.
Aslan, sosyal medyada şehir dışından gelen misafirleriyle yediği yemeğin hesabına isyan etmesiyle dikkat çekti.
"Şehir dışından misafirlerim geldi, boğazda balıkçıya gittik. 3 kişi alkol yok, 3 porsiyon barbun ve mezeler. Toplam hesap 10 bin lira geldi…"
Aslan'ın ödediği hesaba yorumlar da gecikmedi.
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Kimi pahalı bulurken,
Kimileri de Boğaz'da yemek yemenin karşılığı olduğunu savundu.
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Sizce fiyatlar nasıl?
Boğaz'da 3 kişinin 10 bin lira ödemesi normal mi?
Yorumlarda buluşalım.
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