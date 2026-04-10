Siyah Beyaz Bir Ağıt: "Satılık" Albümünü İnceliyoruz!

Albümün ve aslında Yavuz Çetin’in bu dünyadaki müzikal yolculuğunun son noktası. 'Her şey biter' derken o kadar sakin, o kadar huzurlu ki... Sanki tüm fırtınalar dinmiş, deniz süt liman olmuş gibi.

Yavuz'un mezarında bu şarkının bir bölümü olan şu sözler yazıyor:

'Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter'