article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Siyah Beyaz Bir Ağıt: "Satılık" Albümünü İnceliyoruz!

Ceren Özer
10.04.2026 - 18:01

Yavuz Çetin’in 2001 yılında, aramızdan ayrılmadan hemen önce tamamladığı 'Satılık', tam olarak böyle bir başyapıt. Her notası bir veda, her solosu bir haykırış. Gelin, bu efsane albümün derinliklerine, o tertemiz stratocaster tonlarının eşliğinde dalalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Albümün açılışını yapan bu enstrümantal parça, aslında Yavuz’un gitara nasıl "can verdiğinin" kanıtı.

Hiç kelime kullanmadan çok şey anlatmak mümkün mü? Evet. Cherokee, hızıyla ve tekniğiyle sizi bir anda albümün o puslu atmosferine sokuyor.

İşte o kült şarkı!

Öyle bir solo giriyor ki şarkının ortasında, hani uçmak istesen kanadın olur, düşmek istesen kucağın... Bir davet bu, ama sonu nereye çıkar kimse bilemiyor.

Geldik albümün en ağır, en sarsıcı virajlarından birine.

Yavuz Çetin’in intihar öncesindeki o paramparça ruh halini belki de en net gördüğümüz yer burası. Şarkı, 'İyi olmaktan çok uzakta bir yerdeyim, yerlerde sürünür güçsüz bir haldeyim' diyerek sizi en zayıf yerinizden yakalıyor. Ama işin tuhaf ve büyüleyici yanı şu: Sözler bu kadar depresifken, müzik inanılmaz hareketli ve enerjik! O baştaki solo, arkadan gelen o meşhur 'oooooaaaaa' vokalleriyle birleşince insanı resmen coşturuyor.

Yavuz Çetin burada blues köklerine selam çakıyor.

Gitarın ağladığı, her notasının bir gözyaşı gibi süzüldüğü o anlarda, aşkın aslında ne kadar ağır bir yük olabileceğini iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

Geldik albümün kalbinin en çok sıkıştığı yere.

'Yaşamak istemem artık aranızda' sözleri, bir intihar notu değil, bir 'dünyaya sığamama' manifestosu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıdaki solo, sanki o karanlıktan çıkış yolunu gösteren bir ışık hüzmesi gibi yükseliyor.

Ve veda...

Albümün ve aslında Yavuz Çetin’in bu dünyadaki müzikal yolculuğunun son noktası. 'Her şey biter' derken o kadar sakin, o kadar huzurlu ki... Sanki tüm fırtınalar dinmiş, deniz süt liman olmuş gibi. 

Yavuz'un mezarında bu şarkının bir bölümü olan şu sözler yazıyor:

'Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın