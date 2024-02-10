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Sivilceli İrem Derici Çareyi Yüzünü Yamultmakta Buldu! 10 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sivilceli İrem Derici Çareyi Yüzünü Yamultmakta Buldu! 10 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
10.02.2024 - 21:09

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. İrem Derici, sivilcesine biraz sinirlendi.

1. İrem Derici, sivilcesine biraz sinirlendi.

2. Merve Boluğur'dan cool pozlar geldi.

2. Merve Boluğur'dan cool pozlar geldi.

3. Çağla Şıkel, karın tadını çıkardı.

3. Çağla Şıkel, karın tadını çıkardı.

4. Alizade'den ilginç bir paylaşım geldi.

4. Alizade'den ilginç bir paylaşım geldi.

5. Nurgül Yeşilçay, eğlencesine oğlunun arkadaşlarını da dahil etti.

5. Nurgül Yeşilçay, eğlencesine oğlunun arkadaşlarını da dahil etti.
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6. Enis Arıkan, sevdiceğini dinledi.

6. Enis Arıkan, sevdiceğini dinledi.

7. Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la Almanya'ya uçtu.

7. Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la Almanya'ya uçtu.

8. Işın Karaca, herkesi duygulandırdı.

8. Işın Karaca, herkesi duygulandırdı.

9. İdo Tatlıses'ten oğluyla poz geldi.

9. İdo Tatlıses'ten oğluyla poz geldi.

10. Berfu Yenenler, 3 yaşındaki oğlunun dert seviyesiyle güldürdü.

10. Berfu Yenenler, 3 yaşındaki oğlunun dert seviyesiyle güldürdü.
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11. Özge Özpirinçci'den Demet Akbağ'lı paylaşım geldi.

11. Özge Özpirinçci'den Demet Akbağ'lı paylaşım geldi.

12. Metin Akdülger, evcil hayvanıyla eğlendi.

12. Metin Akdülger, evcil hayvanıyla eğlendi.
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