Sivilceli İrem Derici Çareyi Yüzünü Yamultmakta Buldu! 10 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sivilceli İrem Derici Çareyi Yüzünü Yamultmakta Buldu! 10 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. İrem Derici, sivilcesine biraz sinirlendi.
2. Merve Boluğur'dan cool pozlar geldi.
3. Çağla Şıkel, karın tadını çıkardı.
4. Alizade'den ilginç bir paylaşım geldi.
5. Nurgül Yeşilçay, eğlencesine oğlunun arkadaşlarını da dahil etti.
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6. Enis Arıkan, sevdiceğini dinledi.
7. Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la Almanya'ya uçtu.
8. Işın Karaca, herkesi duygulandırdı.
9. İdo Tatlıses'ten oğluyla poz geldi.
10. Berfu Yenenler, 3 yaşındaki oğlunun dert seviyesiyle güldürdü.
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11. Özge Özpirinçci'den Demet Akbağ'lı paylaşım geldi.
12. Metin Akdülger, evcil hayvanıyla eğlendi.
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