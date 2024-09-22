Eskiden Kola, Su Tüm İçeceklerde Vardı: Kapaklardaki Mavi Plastik Astarlar ve Tırtıklı Diskler Ne İşe Yarıyor?

Önceden sıkça karşılaştığımız, ama günümüzde pek görmediğimiz o mavi, beyaz veya saydam plastik parçalar aslında oldukça önemli bir işlev taşıyordu. Günümüzde neden olmadığını bilmiyoruz ama ne işe yaradığını hep merak etmişizdir. Gelin bu minik parçaların işlevine birlikte bakalım.