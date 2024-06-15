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Sırt Sırta! Komik Bir İnsanı Seksi Bir İnsana Tercih Eder misin? Peki Safa Oje Sürse Kübra Saçını Sıfıra Vursa

Sırt Sırta! Komik Bir İnsanı Seksi Bir İnsana Tercih Eder misin? Peki Safa Oje Sürse Kübra Saçını Sıfıra Vursa

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 09:07

İki kişiyle çektiğimiz en çok sevilen formatımızdan 'Sırt Sırta'da Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı'yı ağırladık. Kahkaha dolu bölümde, duymayı beklediğimiz o itiraflar da geldi. Şimdi eğlenmeye, Safa Sarı ve Kübra Sarı'yı yakından tanımaya hazırsanız, başlıyoruz... 

Hadi, sorularımız gelsin...

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Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı, 'Sırt Sırta'

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı, 'Sırt Sırta'

Öncelikle kısaca 'sırt sırta' formatımızı özetlemek isteriz. Tabii bilmeyen yoktur diye ama neyse...

Sırt sırta veren ikilimiz, ellerindeki evet/hayır kartlarıyla onlara yönelttiğimiz sorulara, aynı anca cevap verecekler. Her ortak cevaplarında ödül kazanacaklar. Sorularımız bilttiğinde hâlâ beraber ayrılmaya kararlılarsa ödülün ortak sahibi olacaklar!

Peki, sizce Safa ve Kübra çifti bu yolda da birlikte yürüyebilecekler mi?👇🏻

Hemen çiftleri birbirine düşürerek işe başladık!

Hemen çiftleri birbirine düşürerek işe başladık!

Tabii her soruda aynı düşünceye sahip olmak, hatta bazen evli olsan da birbirini tanımak mümkün değil mi desek...

Peki, bekarlık günleri! Yoksa o günleri özlüyor musunuz?

Peki, bekarlık günleri! Yoksa o günleri özlüyor musunuz?

Çifte evet bizi birer şaşırttı... 

Kübra: Bir şey söylemeyeyim diye bin lirayı söylüyor bana. 

Safa: Sen anlat bakalım neyi özlüyormuşsun bekarlık zamanından?

Biz Safa'yı pek bir ciddi gördük. Açıkçası, bu cevabın hesabını soracak gibi!

Biz Safa'yı pek bir ciddi gördük. Açıkçası, bu cevabın hesabını soracak gibi!

Kübra tek başına takılmayı, Safa ise daha rahat maç izlemeyi özlemiş gibi görünüyor. Safa, bağıra çağıra maç izlediği anları 'Kübra asla anlam veremiyor' diye özetlemeyi de ihmal etmiyor. 

Futbolu da futbolu seveni de sevmese de Kübra, Safa'yı futbol sevgisiyle kabul etmiş... İşte buna da aşk demeli!

İşte beklenen itiraf...

İşte beklenen itiraf...

Kübra: E var canım sanki... 

Safa: Çok kalabalığız, herkesin birbirini seçmesinin imkanı yok yani. 

Kübra: İsim vermeyeceğiz ama boş ver evde konuşuruz, bakalım aynı kişi mi? 

Safa: Devamı evde... 

Vallahi bunu biz de merak ettik. Evde dönen dedikoduları da sormayı unutmadık. Peki sizce bu kişi kim? 👇

Safa, bu kişinin kendini kesin anladığını söyleniyor. Kübra ise 'Benimkini anlamamıştır. Ben yüzüne gülüp arkasından' diyerek keyifleri yerine getiriyor. Ama yine de 'Sırt Sırta' çiftimizden bir itiraf, bir isim gelmez mi?

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Siz kabul eder misiniz? Yılmaz Erdoğan'dan gelse hem de teklif...

Siz kabul eder misiniz? Yılmaz Erdoğan'dan gelse hem de teklif...

Çiftimizin cevabı ve çok daha fazlası ise videoda! Hadi siz de bize katılın...

Safa Sarı ve Kübra Sarı Sırt Sırta'da! Çok Güzel Hareketler, Yılmaz Erdoğan, Evlilik

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