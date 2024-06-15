Sırt Sırta! Komik Bir İnsanı Seksi Bir İnsana Tercih Eder misin? Peki Safa Oje Sürse Kübra Saçını Sıfıra Vursa

Kübra: E var canım sanki...

Safa: Çok kalabalığız, herkesin birbirini seçmesinin imkanı yok yani.

Kübra: İsim vermeyeceğiz ama boş ver evde konuşuruz, bakalım aynı kişi mi?

Safa: Devamı evde...

Vallahi bunu biz de merak ettik. Evde dönen dedikoduları da sormayı unutmadık. Peki sizce bu kişi kim? 👇

Safa, bu kişinin kendini kesin anladığını söyleniyor. Kübra ise 'Benimkini anlamamıştır. Ben yüzüne gülüp arkasından' diyerek keyifleri yerine getiriyor. Ama yine de 'Sırt Sırta' çiftimizden bir itiraf, bir isim gelmez mi?