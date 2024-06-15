Sırt Sırta! Komik Bir İnsanı Seksi Bir İnsana Tercih Eder misin? Peki Safa Oje Sürse Kübra Saçını Sıfıra Vursa
Sırt Sırta! Komik Bir İnsanı Seksi Bir İnsana Tercih Eder misin? Peki Safa Oje Sürse Kübra Saçını Sıfıra Vursa
İki kişiyle çektiğimiz en çok sevilen formatımızdan 'Sırt Sırta'da Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı'yı ağırladık. Kahkaha dolu bölümde, duymayı beklediğimiz o itiraflar da geldi. Şimdi eğlenmeye, Safa Sarı ve Kübra Sarı'yı yakından tanımaya hazırsanız, başlıyoruz...
Hadi, sorularımız gelsin...
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Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı, 'Sırt Sırta'
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Hemen çiftleri birbirine düşürerek işe başladık!
Peki, bekarlık günleri! Yoksa o günleri özlüyor musunuz?
Biz Safa'yı pek bir ciddi gördük. Açıkçası, bu cevabın hesabını soracak gibi!
İşte beklenen itiraf...
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Siz kabul eder misiniz? Yılmaz Erdoğan'dan gelse hem de teklif...
Safa Sarı ve Kübra Sarı Sırt Sırta'da! Çok Güzel Hareketler, Yılmaz Erdoğan, Evlilik
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