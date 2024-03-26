Şirin Payzın Almanya’da Hastanelik Oldu: Ameliyat Edildi
Şirin Payzın Almanya’da Hastanelik Oldu: Ameliyat Edildi
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Halk TV ekranlarında haber programı yapan Şirin Payzın, Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya gitti.
Payzın, restoranda merdivenden düştü ve kalça kemiğinde kırık oluştu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın, yaklaşık 6 saat süren ameliyat geçirdi.
Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Payzın, Münih’te bir süre tedavi gördükten sonra, tedavisine Türkiye’de devam edilecek.
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