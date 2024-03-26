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Şirin Payzın Almanya’da Hastanelik Oldu: Ameliyat Edildi

Şirin Payzın Almanya’da Hastanelik Oldu: Ameliyat Edildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 14:33

Ekranların bilinen yüzlerinden Şirin Payzın, söyleşi için gittiği Almanya’da restoranda kaza geçirdi. Düşme sebebiyle kalça kemiği kırılan Payzın ameliyat edilirken, ünlü gazetecinin durumun iyi olduğu açıklandı.

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Halk TV ekranlarında haber programı yapan Şirin Payzın, Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya gitti.

Halk TV ekranlarında haber programı yapan Şirin Payzın, Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya gitti.

Payzın, restoranda merdivenden düştü ve kalça kemiğinde kırık oluştu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın, yaklaşık 6 saat süren ameliyat geçirdi.

Payzın, restoranda merdivenden düştü ve kalça kemiğinde kırık oluştu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın, yaklaşık 6 saat süren ameliyat geçirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Payzın, Münih’te bir süre tedavi gördükten sonra, tedavisine Türkiye’de devam edilecek.

Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Payzın, Münih’te bir süre tedavi gördükten sonra, tedavisine Türkiye’de devam edilecek.

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