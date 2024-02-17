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Sıradan Kombinlerden Sıkıldıysanız Bu Parçalarla Tarzınıza Yeni Bir Soluk Getirin!

etiket Sıradan Kombinlerden Sıkıldıysanız Bu Parçalarla Tarzınıza Yeni Bir Soluk Getirin!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 22:56

Mai'de Şubat ayı sezon sonu indirimleriyle karşınızdayız! Gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları olan bu şık ürünleri, %40 indirim fırsatıyla edinme şansını kaçırmayın. Bu eşsiz parçalar, tarzınıza ek bir çekicilik katacak ve indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Bu fırsatı değerlendirerek, gardırobunuzda bulunması gereken bu özel parçaları edinin ve tarzınızla fark yaratın.

Bu içerik 17.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mai Rafi Indigo Fermuarlı Triko Hırka

Mai Rafi Indigo Fermuarlı Triko Hırka

Fermuar detayı, kullanım kolaylığı sağlarken, katlanabilir yaka ise farklı bir stil katıyor. Bu hırka, sadece sıcak tutmakla kalmayıp, aynı zamanda şık ve rahat bir görünüm sunuyor. Kendi tarzınızı yansıtan bu hırka, favori kıyafetleriniz arasında üst sıralara çıkmaya hazır.

Mai ürünlerinde %40 indirimiyle ürünün indirimli fiyatı 599,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai Durres Beyaz Oversize Gömlek, zarifliği ve şıklığı ile göz dolduruyor.

Mai Durres Beyaz Oversize Gömlek, zarifliği ve şıklığı ile göz dolduruyor.

Mai Durres'in tasarladığı Beyaz Oversize Gömlek, zarif ve çarpıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu gömlek, geniş kalıbıyla tanınır ve rahat bir tarz sunar. Yakası ve manşetleri olan uzun kolları, klasik bir görünüm sağlar. 

İndirimli fiyatı 420,00 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok kullanışlı ve kurtarıcı bir parça. Plajda, günlük yaşamda, işte her şekilde kullanabilirsiniz. ✨Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mai Collection Livia Çağla Yakalı Kazak

Mai Collection Livia Çağla Yakalı Kazak

Bu rahat ve kullanışlı tasarıma sahip, standart beden seçeneği sunan çağla yakalı kazak, rengiyle dolabınıza taze bir soluk getirecek. 

Sepette %40 indirimiyle şuan ki fiyatı 449,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mükemmel ya bayıldım kalitesi kumaşı duruşu rengi efso . İlk defa yorum yapıyorum bi ürüne.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bohemai Ajur Füme Organik Triko Crop

Bohemai Ajur Füme Organik Triko Crop

Bu organik triko crop, sadece rahatlığı ve kullanışlılığı ile değil, aynı zamanda zarif tasarımı ve dikkat çekici füme rengi ile de sadece benim değil sizin de kalbinizi çalacak!

İndirimli fiyatı 390,01 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kaliteli ürün kumaşı çok iyi. Çok güzel göründüğü gibi tavsiye ederim. Rengi çok güzel kumaşı yumuşacık.Ürüne buradan ulaşın.

Hepsiburada

Mai Collection Shelby Vizon İçi Kürklü Mont

Mai Collection Shelby Vizon İçi Kürklü Mont

Shelby vizon içi kürklü mont, her türlü kombinle uyum sağlayabilecek bir parça. İster günlük giysilerinizle ister özel günlerdeki kıyafetlerinizle kombinleyin, her zaman şıklığınızı konuşturacak. Bu mont, sadece sıcak tutmakla kalmayacak, aynı zamanda sizlere lüks ve sofistike bir görünüm de kazandıracak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Mai Collection Moscow Siyah Kaşe Kaban

Mai Collection Moscow Siyah Kaşe Kaban

Kış aylarında şıklığından ödün vermeden sıcacık geçirmek için bir seçenek arayanlara ideal bir ürün olan siyah kaşe kaban, gardıropların vazgeçilmez parçası olacak. Bu kabanı her türlü kombinle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1.619,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mai London Mavi Gömlek-Pantolon Takım

Mai London Mavi Gömlek-Pantolon Takım

Takımın pantolon kısmı bel lastikli olup kullanıcıya ekstra konfor sağlar. Kullanılan kumaşın özelliği ise kırışmamasıdır. Bu sayede ürün, hem şık hem de pratik bir kullanım sunuyor.

İndirimli fiyatı 600,00 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kumaşı çok güzel, tam bedeninizi alın.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bohemai Janell Bej Triko Midi Askılı Elbise

Bohemai Janell Bej Triko Midi Askılı Elbise

Bohemai Janell Bej Triko Midi Askılı Elbise, V yaka ve sırt dekolteli biyeli tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Midi boyu ile hem şıklığınızı hem de rahatınızı ön planda tutan bu elbise, triko kumaşı sayesinde mevsim geçişlerinde de tercih edilebilir.

İndirimli fiyatı 719,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mai Collection Willow Antrasit Eşofman Takım

Mai Collection Willow Antrasit Eşofman Takım

Bu stil eşofman takımı, hem günlük yaşantınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz hem de spor aktivitelerinizde tercih edebileceğiniz bir seçenek olabilir. İster evde rahat bir gün geçirirken, ister yoğun bir spor seansının ortasında olun, bu eşofman takımı her ihtimale karşı konfor ve tarzı bir arada sunar. 

İndirimli fiyatı 899,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mai Rika Vizon Saç Örgü Fermuarlı Triko Kazak

Mai Rika Vizon Saç Örgü Fermuarlı Triko Kazak

Bu özenle tasarlanmış triko kazak, katlanabilir yaka detayıyla dikkat çekiyor. Uzun kolları sayesinde sizi soğuk hava koşullarından korurken, rahat ve kullanışlı kalıbıyla konforunuzu ön planda tutar. 

İndirimli fiyatı 627,00 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Harika ötesi bir ürün kollarının uzunluğuna bayıldım diğer renklerini de almayı düşünüyorum .

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mai Phantom Siyah Kaşe Gömlek

Mai Phantom Siyah Kaşe Gömlek

Kaşe kumaş siyah gömlek, manşet kollu ve çıtçıtlı düğmeli tasarımıyla öne çıkıyor. Kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak bir parça olacağı kesin. Kaşe kumaşın sıcak ve rahat hissi, siyahın asil ve şık duruşuyla birleşerek, her gardırobun vazgeçilmez bir parçası olacak!

İndirimli fiyatı 420,00 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mai Polo Kemik Hoodie Sweatshirt

Mai Polo Kemik Hoodie Sweatshirt

Mai Polo'nun muhteşem tasarımı Kemik Hoodie Sweatshirt, tarzınıza yeni bir soluk getirecek. Bu ürün, sadece sizi sıcak tutmakla kalmayıp aynı zamanda en son moda trendlerine de ayak uydurmanızı sağlayacak.

İndirimli fiyatı 719,99 TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sıcak tutuyor, güzel bir rengi var biraz kalın.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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