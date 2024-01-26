Sinemalarda Bu Hafta: "Cem Karaca'nın Gözyaşları" Filminden 'Rüya Senaryo'ya 9 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: "Cem Karaca'nın Gözyaşları" Filminden 'Rüya Senaryo'ya 9 Film Vizyonda!
Ocak ayının son haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden belgesel ve macera türüne kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇
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1. Cem Karaca'nın Gözyaşları
2. Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf
3. Çıkış Yok
4. Haydi Tut Elimi
5. Kaptan Benim
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6. Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir
7. Rüya Senaryo
8. İnadıyla Şampiyon
9. Şeytan1
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