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Sinemalarda Bu Hafta: "Cem Karaca'nın Gözyaşları" Filminden 'Rüya Senaryo'ya 9 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: "Cem Karaca'nın Gözyaşları" Filminden 'Rüya Senaryo'ya 9 Film Vizyonda!

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:01

Ocak ayının son haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden belgesel ve macera türüne kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Cem Karaca'nın Gözyaşları

1. Cem Karaca'nın Gözyaşları

Özet: Cem Karaca’nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, “Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışları gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın

2. Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf

2. Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf

Özet: Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf, gizemli bir ölümü araştıran tarikat üyelerinin yaşadıklarını konu ediyor. Gizli Bilgelik Tarikatının kurucusu olan Doktor Joseph Cawl, nedeni anlaşılmayan bir yangında ölür. Doktorun ölümü gizemini korurken, yaşananların sorumlusu olarak görülen beş tarikat üyesi, gerçeklerin ortaya çıkması için paranormal araştırmacı Amara Rowan ile iletişime geçerler. Yapılan araştırma derinleştikçe, olayın doğaüstü varlıklarla ilişkili olduğu ortaya çıkar. Çok geçmeden doğaüstü varlıklar tüm tarikat üyelerini öldürmeye başlar.

Yönetmen: Mike Sargent

Oyuncular: Keith David, Bruce Davison, Rachel True

3. Çıkış Yok

3. Çıkış Yok

Özet: Çıkış Yok, düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Claudio Fäh 

Oyuncular: Phyllis Logan, Colm Meaney, Will Attenborough

4. Haydi Tut Elimi

4. Haydi Tut Elimi

Özet: Haydi Tut Elimi, hayallerindeki dans okuluna gidebilmek için zorlu bir müceraya atılan İpek ve Kaan'ın hikayesini konu ediyor. İpek ve Kaan, dans tutkunu olan iki gençtir. Onların en büyük hayali, yurtdışında dans okulunda eğitim alabilmektir. Bu yüzden seçmelere katılmak isteyen gençlerin, “bir şarkının hikayesini” bulmaları gerekir. Yanlarına arkadaşlarını da alan İpek ve Kaan, “malum şarkının hikayesi” heyecan dolu bir maceraya atılır.

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Işıl Yücesoy, Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez

5. Kaptan Benim

5. Kaptan Benim

Özet: Kaptan Benim, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal'den ayrılarak Avrupa'ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikayesini konu ediyor. Yıllardır hayalini kurdukları şeyleri artık gerçekleştirmek isteyen Seydou ve Moussa, bu amaçla Senegal’den ayrılıp Avrupa’ya gitmeye karar verir. Dünyayı keşfedip, rap yıldızı olmayı hayal eden Seydou ve Moussa, yolculukları boyunca çölün tuzakları, Libya'daki gözaltı merkezlerinin dehşeti ve denizin tehlikeleri gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Matteo Garrone

Oyuncular: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo

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6. Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir

6. Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir

Özet: Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir, küçük bir ayı yavrusunu ailesinin yanına götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan ayı Mic Mic ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Ayı Mic Mic ve tavşan Oscar inanılmaz maceralarından döneli bir yıl oldu. Akbaba'nın Amerikan başkanlık seçimlerinde Grizzly yavrusunun, rakibine teslim edilmesini sabote etmek için yaptığı şeytani bir planın ardından Mic Mic, Oscar, genç Panda ve Stork, küçük Grizzly'yi geri getirmek için zeplinle başka bir harika maceraya atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova 

Oyuncular: Prokhor Chekhovskoy, Anton Eldarov, Christine Galyean

7. Rüya Senaryo

7. Rüya Senaryo

Özet: Talihsiz aile babası Paul Matthews, evrimsel biyolojiye meraklı ve kendi anonimliğine önem veren bir profesördür. Onun hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla alt üst olur. Hayatta olduğu gibi, bu rüyalardaki varlığı da banal ve müdahaleci değildir; o sadece oradadır, yabancıların fantezilerine ve kabuslarına kayıtsız bir şekilde bakmaktadır. Yine de bir gecede ünlü olur ve uzun süredir kendisinden mahrum bırakılan ilgiyi kısa sürede kazanır. Ancak çok geçmeden beklenmedik yıldızlığının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Kristoffer Borgli 

Oyuncular: Lily Bird, Nicolas Cage, Julianne Nicholson

8. İnadıyla Şampiyon

8. İnadıyla Şampiyon

Özet: Üç döneme odaklanılan belgeselde, ilk dönemde kulübün kuruluşu ve peş peşe aldığı şampiyonluklar, ikinci dönemde yaşanan bocalamalar ve sonrasındaki duraklama, son dönemde ise yeniden yükselişe geçilmesiyle birlikte gelen şampiyonluk anlatılıyor.

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Hüseyin Avni Danyal, Abdullah Avcı

9. Şeytan1

9. Şeytan1

Özet: Şeytan1, bir fotoğrafçının can alıcı karelerinin ardında yatan korkunç gerçekleri konu ediyor.

Yönetmen: Özlem Yiğit

Oyuncular: Emine Söyler, Fatih Tazeoğlu, Büşra Şuraz

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