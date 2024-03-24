Sınava Hazırlık Döneminde Kendinize Özel Ders Programını Nasıl Hazırlarsınız?

İşe gerçekçi bir program hazırlayarak başlayın. Programı hazırlarken motivasyonunuz yüksek olsa da, her gün aynı yükseklikte kalmanız pek mümkün olmayabilir. Bundan dolayı tüm olasılıkları düşünmeli ve ona göre bir program hazırlamalısınız.