Sınava Hazırlık Döneminde Kendinize Özel Ders Programını Nasıl Hazırlarsınız?
Sınava Hazırlık Döneminde Kendinize Özel Ders Programını Nasıl Hazırlarsınız?
Hazırlandığınız sınava uygun ders programı hazırlamak farklılık gösterse de işin pratiği aslında temelde aynıdır. Kendinize özel bir program hazırlamak verimliliği arttırır ve hedeflerinize ulaşmak için oldukça önemlidir. Ders çalışma programının püf noktalarından bahsedelim...
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Eğitim hayatının vazgeçilmez parçası olan ders çalışmak, istikrarlı bir ilerlemede hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı oluyor. Bu istikrarı düzenli ve planlı hale getirmek için de bir ders programına ihtiyacınız var.
Ders çalışma programları tamamen kişiye özeldir o yüzden bu programın doğrusu ya da yanlışı yoktur. Tek gereken verimlilik ve planlı olmak.
Ertesi gün için bir program hazırlayın ve günlük rutininizi programınıza uydurmaya çalışın...
Hangi derslere çalışacağınızı bilmek programı hazırlarken çok önemlidir. Programa dersleri, konuları, üniteleri, testleri de eklemenize olanak sağlar.
Dersleriniz için son teslim tarihi oluşturun ve bu tarihlere kesinlikle uyun. Azimle ders çalışmanıza olanak sağlar.
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Uykunuzdan feragat etmemeli hatta dersleriniz kadar uykuya da önem vermelisiniz yoksa masa başında uyuklamaya başlayabilirsiniz bu da verimli bir çalışma olmaz...
Konuyu iyice öğrendikten sonra kendinizi test etmek için programınıza deneme sınavları ekleyin.
Zafere giden yol epey emek ister. Programa uyun ve asla pes etmeyin!
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