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Sınava Hazırlık Döneminde Kendinize Özel Ders Programını Nasıl Hazırlarsınız?

etiket Sınava Hazırlık Döneminde Kendinize Özel Ders Programını Nasıl Hazırlarsınız?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 12:01

Hazırlandığınız sınava uygun ders programı hazırlamak farklılık gösterse de işin pratiği aslında temelde aynıdır. Kendinize özel bir program hazırlamak verimliliği arttırır ve hedeflerinize ulaşmak için oldukça önemlidir. Ders çalışma programının püf noktalarından bahsedelim...

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Eğitim hayatının vazgeçilmez parçası olan ders çalışmak, istikrarlı bir ilerlemede hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı oluyor. Bu istikrarı düzenli ve planlı hale getirmek için de bir ders programına ihtiyacınız var.

Ders çalışma programları, hazırlandığınız sınava, zamana veya ihtiyacınıza göre değişiklik gösterir. Üzerinde çalışmanız gereken ders veya dersleri günlere ya da saatlere bölerek size düzen oluşturan bir programdır.

Ders çalışma programları tamamen kişiye özeldir o yüzden bu programın doğrusu ya da yanlışı yoktur. Tek gereken verimlilik ve planlı olmak.

İşe gerçekçi bir program hazırlayarak başlayın. Programı hazırlarken motivasyonunuz yüksek olsa da, her gün aynı yükseklikte kalmanız pek mümkün olmayabilir. Bundan dolayı tüm olasılıkları düşünmeli ve ona göre bir program hazırlamalısınız.

Ertesi gün için bir program hazırlayın ve günlük rutininizi programınıza uydurmaya çalışın...

Günlük rutininize göre bir program hazırlamak ders çalışmayı zihninizde bir iş olmaktan çıkartır. Ne zaman mola vereceksiniz, ne zaman dinleneceksiniz gibi aktiviteleri de programa ekleyin. Bu ders çalışma sürenizi ve planınızı arttırır.

Hangi derslere çalışacağınızı bilmek programı hazırlarken çok önemlidir. Programa dersleri, konuları, üniteleri, testleri de eklemenize olanak sağlar.

Eksik olduğunuz dersleri veya öğrenmeniz gereken dersler için istikrar gerekir. Bu konuları programınıza yerleştirin ama öncelik vermeniz gereken yer eksiklikleriniz olmalı. Bir haftaya eksik hissettiğiniz ders için daha fazla saat ayırın.

Dersleriniz için son teslim tarihi oluşturun ve bu tarihlere kesinlikle uyun. Azimle ders çalışmanıza olanak sağlar.

İşin motivasyonunu koruyarak ders çalışmak için 'deadline' tarihleri oluşturun. Özellikle yine eksik kaldığınız konular için belirli bir tarih koyup yetiştirmeye çalışın. Bu sayede zamanınızı verimli kullanmayı öğrenirsiniz.

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Uykunuzdan feragat etmemeli hatta dersleriniz kadar uykuya da önem vermelisiniz yoksa masa başında uyuklamaya başlayabilirsiniz bu da verimli bir çalışma olmaz...

Bazıları ders çalışırken tam bir gece kuşu olsa da vücudun uykusunu alması gereken belli saat aralıkları vardır. Bu saatlerde alınan uyku maksimum verimlilik sağlayacaktır. Programınızı kesinlikle uyku saatlerinizden vazgeçmeden yapınız.

Konuyu iyice öğrendikten sonra kendinizi test etmek için programınıza deneme sınavları ekleyin.

Öğrendiğiniz konuları pekiştirmek ve sınav stresini azaltmak için düzenli olarak uygulama ve deneme sınavı çözmelisiniz. Bu sınavlar, sınav formatını anlamanızı ve zamanınızı iyi kullanmanızı sağlar.

Zafere giden yol epey emek ister. Programa uyun ve asla pes etmeyin!

Pes etmek, bu süreçte aklınıza gelen son şey olsun! Pes etmek yerine en doğru programı bulana kadar deneme devam etmek sizi başarıya götürür. Başarı sizin elinizde!

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