Sınav Sabahı Ders Mi Olur?
Pazar günü milyonlarca çocuk için çok önemli bir gün: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı var. Benim kızım da bu sınava giriyor. Aylar süren hazırlığın, sayısız deneme sınavının, eksik tamamlamaların, hayal kırıklıklarının ve yeniden ayağa kalkmaların ardından, o da sırasına oturacak. Ama bir eğitimci olarak içimde büyüyen başka bir soru var:
Sınav sabahı gerçekten ders mi olur?
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