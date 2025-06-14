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Sınav Sabahı Ders Mi Olur?

etiket Sınav Sabahı Ders Mi Olur?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 11:03

Pazar günü milyonlarca çocuk için çok önemli bir gün: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı var. Benim kızım da bu sınava giriyor. Aylar süren hazırlığın, sayısız deneme sınavının, eksik tamamlamaların, hayal kırıklıklarının ve yeniden ayağa kalkmaların ardından, o da sırasına oturacak.  Ama bir eğitimci olarak içimde büyüyen başka bir soru var:

Sınav sabahı gerçekten ders mi olur?

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Son Dakika Tekrarları: Fayda mı, Kaygı mı?

Son Dakika Tekrarları: Fayda mı, Kaygı mı?

Bazı kurumlar, LGS sabahı öğrencileri erkenden derse çağırıyor. 

“Son bir tekrar, son bir taktik, son bir motivasyon konuşması…”

Peki gerçekten faydalı mı? Yoksa sadece kaygıyı mı artırıyor? 

Sınav Sabahı Ne Olmalı?

Eğitim psikolojisi bu konuda çok net. Sınav sabahı çocukların gevşemeye, rahatlamaya ve özgüvenlerini tazelemeye ihtiyacı var. Aylarca çalışan çocuklar, o sabah bir konuya daha değil; bir gülümsemeye, bir derin nefese ihtiyaç duyuyor. Ama hâlâ “Bir soru bile kazançtır.” mantığıyla hareket edenler var. Oysa bu yaklaşım çocuğa bilgi değil, 'Henüz hazır değilim.' duygusunu fısıldıyor.

Korkunun Adı: Ya Bir Şey Kaçırırsa?

Dürüst olalım. Bu sadece kurumların tercihi değil, bazen de velilerin talebi.

“Sabah bir göz atsın, hocasıyla konuşsun…”

“Bizim zamanımızda da böyleydi…”

Belki de bu telaş, aslında kendi kaygımızı yönetemeyişimizin bir yansımasıdır. Ama unutmamalıyız. Sınava girecek olan biz değiliz. Sırasına oturacak olan, bizim çocuğumuz.

Eğitim Kurumlarına Bir Çağrı

Eğitim Kurumlarına Bir Çağrı

Lütfen sınav sabahlarını bir yarışa değil, iç huzuru destekleyen bir güne dönüştürün. Sabahın köründe test çözdürmek yerine, sadece sessizce “Sen hazırsın.” demek yeter.

Çocuğa son dakika yükü değil, son dakika güveni verin.

Son Söz Yerine

Pazar günü LGS var. Benim kızım da sınavda. Elimden geldiğince ona şunu söyledim:

“Sen zaten yeterince emek verdin. Bu sabah senden tek istediğim şey, kendini hatırlaman.”

Belki de hepimizin yapması gereken tam olarak bu. Sınavı değil, çocuğu hatırlamak.

Tüm öğrencilere yürekten başarılar, tüm anne babalara sabır, sağduyu ve derin bir nefes diliyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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