Sınav Sabahı Ders Mi Olur?

Bazı kurumlar, LGS sabahı öğrencileri erkenden derse çağırıyor.

“Son bir tekrar, son bir taktik, son bir motivasyon konuşması…”

Peki gerçekten faydalı mı? Yoksa sadece kaygıyı mı artırıyor?

Sınav Sabahı Ne Olmalı?

Eğitim psikolojisi bu konuda çok net. Sınav sabahı çocukların gevşemeye, rahatlamaya ve özgüvenlerini tazelemeye ihtiyacı var. Aylarca çalışan çocuklar, o sabah bir konuya daha değil; bir gülümsemeye, bir derin nefese ihtiyaç duyuyor. Ama hâlâ “Bir soru bile kazançtır.” mantığıyla hareket edenler var. Oysa bu yaklaşım çocuğa bilgi değil, 'Henüz hazır değilim.' duygusunu fısıldıyor.

Korkunun Adı: Ya Bir Şey Kaçırırsa?

Dürüst olalım. Bu sadece kurumların tercihi değil, bazen de velilerin talebi.

“Sabah bir göz atsın, hocasıyla konuşsun…”

“Bizim zamanımızda da böyleydi…”

Belki de bu telaş, aslında kendi kaygımızı yönetemeyişimizin bir yansımasıdır. Ama unutmamalıyız. Sınava girecek olan biz değiliz. Sırasına oturacak olan, bizim çocuğumuz.