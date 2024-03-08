Sinan Oğan Hakkında Bomba İddia! Gazeteci Mal Varlığını Tek Tek Açıkladı!
Sinan Oğan Hakkında Bomba İddia! Gazeteci Mal Varlığını Tek Tek Açıkladı!
Sinan Oğan'ın genel seçimlerinden ardından aldığı mülkleri yayınlayan gazeteci Eray Çelebi'nin iddiası gündem oldu.
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Sinan Oğan, genel seçim döneminde Muharrem İnce'yle birlikte en çok konuşulan ve tartışılan isimlerden biriydi.
İlk tura ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak giren Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti.
Yapılan bu anlaşmanın ardından da Sinan Oğan'ın mal varlıklarında değişiklikler olduğunu söylenmişti. Deniz Zeyrek, Sinan Oğan’ın 12 Milyon TL’lik Alman arabasına bindiğini iddia etmişti.
Daha sonra ise yine Ankara’nın Gölbaşı’nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2’den oluşan bir malikaneyi 30 milyon TL’ye satın aldığı iddia edilmişti.
Bu iddialar durulmazken Sinan Oğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hakkında ortaya atılanlarla ilgili bir paylaşım yaptı ve her şeyi yalanladı.
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Bunun üzerine gazeteci Eray Çelebi de Sinan Oğan'a mallarını sayarak cevap verdi.
Çelebi, Oğan'ın ev ve arsalarını yazdı: Gölbaşı'ndan henüz imara girmemiş arsa(30 Milyon), Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent Mahallesi Beysu Konakları’ndan lüks bir ev(30 Milyon), Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Ballıkpınar Mahallesi'nde 6 dönüm arazi(30 Milyon)
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