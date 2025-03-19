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Şıklık Zamanı! Bayramda Giyebileceğiniz Tulum Modelleri

etiket Şıklık Zamanı! Bayramda Giyebileceğiniz Tulum Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 09:15

Bayram demek, şıklık demek! Bu özel günde hem rahat hem de göz alıcı olmak isteyenler için birbirinden güzel tulum modellerini derledik. İşte bayramda ve hatta günlük hayatınızda bile rahatlıkla kullanabileceğiniz, tarzınızı yansıtacak tulum önerileri...

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Mango Fiyonklu Uzun Saten Tulum

1. Mango Fiyonklu Uzun Saten Tulum

Mavi rengiyle adeta bir deniz esintisi taşıyan bu saten tulum, bayram şıklığınıza zarafet katacak. Fiyonk detayı ise tulumu daha da özel kılıyor.

Mango Fiyonklu Uzun Saten Tulum

2. Mango Kemerli V Yaka Tulum

2. Mango Kemerli V Yaka Tulum

Yeşilin en canlı tonunu taşıyan bu tulum, V yakası ve kemer detayıyla dikkat çekiyor. İndirimli fiyatıyla (899 TL) kaçırılmayacak bir fırsat!

Mango Kemerli V Yaka Tulum

3. Mango Zincir Desenli Tulum

3. Mango Zincir Desenli Tulum

Farklı desen sevenler için ideal bir seçenek olan bu tulum, zincir desenleriyle hareketlilik kazanıyor. İndirimli fiyatı (699 TL) ile gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak.

Mango Zincir Desenli Tulum

4. Twist Askılı Tulum

4. Twist Askılı Tulum

Basic parçalardan hoşlananlar için harika bir seçenek. İçine beyaz bir tişört giyerek mevsime uygun hale getirebilir, günlük şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Twist Askılı Tulum

5. LC Waikiki Vision Gömlek Yaka Düz Kısa Kollu Kadın Tulum

5. LC Waikiki Vision Gömlek Yaka Düz Kısa Kollu Kadın Tulum

Gömlek yaka detayıyla klasik bir şıklık sunan bu tulum, rahatlığı ön planda tutanlar için ideal.

LC Waikiki Vision Gömlek Yaka Düz Kısa Kollu Kadın Tulum

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6. Dilvin 7956 Boyundan Bağlamalı Tulum

6. Dilvin 7956 Boyundan Bağlamalı Tulum

Turuncu rengiyle baharın enerjisini yansıtan bu tulum, boyundan bağlama detayıyla farklı bir hava katıyor.

Dilvin 7956 Boyundan Bağlamalı Tulum

7. Mango Kemerli Çizgili Tulum

7. Mango Kemerli Çizgili Tulum

Pembe renginden vazgeçemeyenler için harika bir seçenek olan bu çizgili tulum, kemer detayıyla belinizi vurguluyor.

Mango Kemerli Çizgili Tulum

8. Koton Siyah Kadın Dokuma Tulum

8. Koton Siyah Kadın Dokuma Tulum

Siyah tulumlar her zaman kurtarıcıdır! Bu dokuma tulum, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Koton Siyah Kadın Dokuma Tulum

9. Mango Straplez Kot Tulum

9. Mango Straplez Kot Tulum

Sezonun trendi denim tulumlara şans vermeye ne dersiniz? Straplez kesimiyle dikkat çeken bu tulum, farklı bir tarz arayanlar için ideal.

Mango Straplez Kot Tulum

10. Mango Baskılı Puf Kollu Tulum

10. Mango Baskılı Puf Kollu Tulum

Çiçek desenli bu tulum, puf kollarıyla romantik bir hava katıyor. Bayramda hem şık hem de zarif olmak isteyenler için harika bir seçenek.

Mango Baskılı Puf Kollu Tulum

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11. Koton Kruvaze Yaka Bağlama Detaylı Kolsuz Geniş Paça Tulum

11. Koton Kruvaze Yaka Bağlama Detaylı Kolsuz Geniş Paça Tulum

Farklılık arayanlar için çok iyi bir seçenek. Kruvaze yaka ve bağlama detayıyla dikkat çeken bu tulum, geniş paçalarıyla da rahat bir kullanım sunuyor.

Koton Kruvaze Yaka Bağlama Detaylı Kolsuz Geniş Paça Tulum

12. Mango Baskılı Saten Tulum

12. Mango Baskılı Saten Tulum

Kullanıcıların favorisi olan bu saten tulum, baskılı deseniyle göz kamaştırıyor. Bayramda hem şık hem de rahat olmak isteyenler için en iyi seçeneklerden biri.

Mango Baskılı Saten Tulum

13. Jueshanzj Kadın Tulum

13. Jueshanzj Kadın Tulum

Kolsuz tasarımıyla yaz aylarında serin tutarken, tek renk deseniyle de sade ve zarif bir şıklık yaratıyor.

Jueshanzj Kadın Tulum

14. Skrsila Kadın Tulum

14. Skrsila Kadın Tulum

Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde giyilebilecek bu tulum, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak.

Skrsila Kadın Tulum

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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