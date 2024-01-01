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Sıkılanlar Buraya: Bu Hafta Seni Mutlu Edecek Aktivite Hangisi?

etiket Sıkılanlar Buraya: Bu Hafta Seni Mutlu Edecek Aktivite Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 12:01

Hayatın temposu bu aralar seni biraz yormuş olabilir, ancak hiç endişe etmene gerek yok çünkü bu testin sonunda seni mutlu ederek dinlendirecek aktiviteyi söylüyoruz.

Hazırsan seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, bir gün içinde genelde kaç saat uyursun?

2. Söyle bakalım, aşağıdaki görsellerden hangisi seni daha çok rahatlattı?

3. Kendine zaman ayırmak istediğinde hangi aktiviteyi seçersin?

4. Yemek yemeği mi daha çok seversin yoksa yapmayı mı?

5. Peki, kendi iç dünyanda rahatlamak için hangi aktiviteleri tercih edersin?

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6. Son zamanlarda kendini ne kadar enerjik hissediyorsun puanlar mısın?

7. Günlük rutinin içinde seni en çok mutlu eden şey ne?

8. Son olarak, bir tatlı seçmeni istiyoruz!

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Kendin için bir şeyler yapmalısın!

Gün içindeki yoğun tempodan oldukça yorulmuş görünüyorsun. Bu yüzden yalnız kalıp kafanı dinlediğin, huzur dolu zamanlara ihtiyacın var senin. Kendi başına kalmak ve kafanı dinlemek, içsel huzurunu bulmanı sağlayacak. Bir film açabilir, kendine bakım yapabilir, yeni bir kitaba başlayabilir ya da sadece durabilirsin. Emin ol, kendi ihtiyaçlarına odaklanmak ve kendine zaman ayırmak, adeta yeniden doğmuş gibi hissetmeni sağlayacak.

Arkadaşlarınla bir etkinlik planla!

Bu hafta mutlu olmak için arkadaşlarınla eğlenceli bir zaman geçirmeye ihtiyacın var gibi gözüküyor. Onlarla bir araya gelip hem müziğin hem de dostluğun tadını doyasıya çıkartabileceğin bir konser için plan yapabilirsin. Dansın ritmiyle coşup, hem müziğin hem de arkadaşlığın tadını doyasıya çıkarmak, sana enerji dolu bir hafta geçirme fırsatı sunacak.

Rota oluştur!

Verdiğin cevaplara göre, bir rota oluşturmanın zamanı çoktan gelmiş, hatta geçmiş bile. Yorulmuşsun, bu yüzden kendine bir mola verip her şeyden biraz uzaklaşmanın tam sırası. Hayatının monotonluğundan kurtulup, keşfetmediğin bir yer için rota belirle ve hemen yola çık. Bu kısa hafta sonu kaçamağı, sadece ruhunu dinlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda sana kendini keşfetme ve yeniden enerji toplama fırsatı sağlayacak.

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