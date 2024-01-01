Sıkılanlar Buraya: Bu Hafta Seni Mutlu Edecek Aktivite Hangisi?
Sıkılanlar Buraya: Bu Hafta Seni Mutlu Edecek Aktivite Hangisi?
Hayatın temposu bu aralar seni biraz yormuş olabilir, ancak hiç endişe etmene gerek yok çünkü bu testin sonunda seni mutlu ederek dinlendirecek aktiviteyi söylüyoruz.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, bir gün içinde genelde kaç saat uyursun?
2. Söyle bakalım, aşağıdaki görsellerden hangisi seni daha çok rahatlattı?
3. Kendine zaman ayırmak istediğinde hangi aktiviteyi seçersin?
4. Yemek yemeği mi daha çok seversin yoksa yapmayı mı?
5. Peki, kendi iç dünyanda rahatlamak için hangi aktiviteleri tercih edersin?
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6. Son zamanlarda kendini ne kadar enerjik hissediyorsun puanlar mısın?
7. Günlük rutinin içinde seni en çok mutlu eden şey ne?
8. Son olarak, bir tatlı seçmeni istiyoruz!
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