Şiddetin Silaha İhtiyacı Yok, Zihniyet Meselesi

“Evlerimiz güvenli değilse, neresi güvenli?” Kadınlar korkuyor, susuyor, içine kapanıyor. “Sessizlik, şiddeti besler.” Toplumsal baskı ve korku, mağdurların sesini kısıyor.

Ailesi tarafından ilgi ve sevgi görmeyen bireyler, mutluluğu dışarıda ararken risklerle karşılaşıyor. “Sevgi ve ilgi, en temel ihtiyaçlarımızdan değil mi?” Aile içindeki duygusal eksiklikler, bireyleri savunmasız hale getiriyor. “Toplum olarak aile yapımıza sahip çıkmalıyız.” Kadınlarımızın güçlü ve bilinçli olması için ailelerin desteği şart.

Psikolojik destek mekanizmaları güçlendirilmeli, şiddet eğilimi gösteren bireyler tespit edilip rehabilite edilmeli. “Önleyici tedbirler almadan, sonuçları değiştiremeyiz.” Şiddet uygulayanların çoğu benzer davranışlar gösterebilir. Uzmanları dinlemek, konuyu bilimi de dahil etmek gerekmez mi? “Kısır döngüyü kırmanın yolu, zihniyet dönüşümünden geçer.” Psikolojik destek ve rehabilitasyon, şiddetin köküne inmek için şarttır. “Sorunu kökten çözmek istiyorsak, zihniyetleri değiştirmeliyiz.”

Toplum olarak empati yoksunuyuz. “Başımıza gelmeyince anlamıyoruz.” Ama unutmayalım ki “şiddet bir gün kapımızı çalabilir.” Her birimiz bu sorunun bir parçasıyız ve çözüm için birlik olmalıyız.

“Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytansa, şiddete karşı susan şeytanın ta kendisi olabilir mi acaba?” İnancımız, vicdanımız bize ne diyor? “Zulme sessiz kalmak, zulmün ortağı olmaktır.” O halde neden susuyoruz?

Geleceğe dair umut var mı? Eğer bugün harekete geçersek, evet var. “Değişim bireyde başlar, topluma yayılır.” Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli, ruhsatsız silah bulunduranlara ağır cezalar verilmeli. “Silahlanma özgürlük değil, ölüm getirir.” Yasal düzenlemeler sıkılaştırılmalı, denetimler artırılmalıdır.

Son sözüm herkese: “Kadına şiddet insanlık suçudur. Bu suça ortak olmayalım.” Artık susmak, görmezden gelmek bir seçenek değil. “Bir toplum, kadına verdiği değer kadar medenidir.” Harekete geçme zamanı geldi de geçiyor bile. Eğer şimdi adım atmazsak, “yarın bir kadın ya da bir canlı için de çok geç olabilir.” Bugün sessiz kalırsak, yarın sesimizi duyuracak kimse de kalmayacak zaten.

Instagram

X

LinkedIn

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio