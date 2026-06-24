Şiddet Üret Görünür Ol !!!
İnsanların öfke, şiddet, korku, şaşkınlık ve endişe uyandıran içeriklere daha fazla tepki vermesi, bu içerikleri daha fazla görünür hale getiriyor. Yaz tatiline sayılı günler kala özellikle çocukların gerek sosyal medyada, gerek dijital oyunlarda şiddet içeriklerine maruz kalma riski var. Ne yapmalı?
Sosyal medyada bazı içeriklerin neden çok hızlı yayıldığına baktığımızda karşımıza iki temel unsur çıkıyor: duygu ve hız. İnsanlar özellikle öfke, korku, şaşkınlık ve endişe uyandıran içeriklere daha fazla tepki veriyor. Tepki verilen içerikler de daha fazla görünür hale geliyor.
Burada insan eğilimleri kadar algoritmaların da rolü büyük. Sosyal medya platformlarının amacı, kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre platformda tutmak olması hasebiyle çok yorum alan, tartışma çıkaran, insanları karşı karşıya getiren içerikler çoğu zaman daha fazla kişiye ulaşıyor. Sonuç olarak öfke, şiddet ve tartışma içeren içeriklerin görünürlüğü her zaman daha yüksek oluyor. Yani sistem şunu söylüyor: “Şiddet üretirsen görünür olursun.” Bu da şiddetin yalnızca yayılmasına değil, aynı zamanda adeta ödüllendirilmesine yol açıyor.
Algoritma ve Şiddet
Mesela tamamen duygusal
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