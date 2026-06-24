Şiddet Üret Görünür Ol !!!

Toplumun her kesiminde eğilim olan özellikle çocuklar arasında da artan şiddet eğilimi, artık görmezden gelinebilecek bir mesele olmaktan çıktı. Hepimizi derinden sarsan olayların arka planını daha dikkatli okumak zorundayız. Çünkü karşımızda yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sistemsel ve algoritmik bir yönlendirme ve sorun var.

Bugün çocuklarımızın dünyası büyük ölçüde dijital platformlar üzerinden şekilleniyor. Ancak bu dünya, sanıldığı kadar masum değil. “Sokaklar tehlike dolu, evladım evimde dizimin dibinde otursun, odasında ne yaparsa yapsın” zihniyeti, çocuklarımızı sokaklardan çok daha büyük tehlikelere maruz bırakabilir. Zira özellikle YouTube, Discord ve Telegram gibi platformlarda çocuklar; herhangi bir editoryal süzgeçten geçmeyen, denetimsiz ve çoğu zaman zararlı içeriklerle baş başa kalıyor.

Burada en kritik meselelerden biri algoritmalar. Çünkü algoritmalar ilgi çeken, etkileşim getiren içerikleri öne çıkarıyor. Ne yazık ki şiddet de en hızlı dikkat çeken unsurlardan biri. Yani sistem şunu söylüyor: “Şiddet üretirsen görünür olursun.” Bu da şiddetin yalnızca yayılmasına değil, aynı zamanda adeta ödüllendirilmesine yol açıyor.

Denetim nereye kadar?

Bugün birçok çocuk, “gamer” yayıncıları izleyerek saatlerini geçiriyor. PUBG ve Roblox gibi oyunlara, Türkiye’deki sınırlamalara rağmen VPN üzerinden erişim sağlanabiliyor (Bu arada Türkiye’den erişim yasağı olan bu oyunlar erişime açıldığı haberleri gelse de bazı kriterleri sağlamadıkları için BTK tarafından henüz erişim engeli kaldırılmış değil). Erişim engeli olsa da VPN ile erişim, denetim mekanizmalarının ne kadar kolay aşılabildiğini gösteriyor. Öte yandan çocuklar, kapalı devre iletişim uygulamalarında kontrolsüz biçimde sosyalleşiyor; bu alanlar çoğu zaman ailelerin ve kamu otoritelerinin tamamen dışında kalıyor.

Geleneksel medyanın çocuklar için üretilen içeriklerinde bir filtre vardır. Belli bir yeterlilik kriteri aranır ve yayınlar RTÜK denetimindedir. Dijital ortamlarda ise çocuklar, çok daha sert ve kontrolsüz içeriklere hiçbir süzgeç olmadan erişebiliyor. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, hatta kimi zaman özendirildiği bir dijital iklimden bahsediyoruz.