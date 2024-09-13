Sıcak ve Soğuk Enerjilerin Kadın ve Erkek Üzerindeki Etkisi

Bu durumda “soğuk iyi değil, sıcağı tercih edelim” gibi şeyler demek, doğru değildir. Her türlü durum için ılık, her zaman iyidir. Öncelikle soğuk, bedende negatif enerjinin fazladan meydana gelmesine sebep olur; böylelikle tüyler diken diken olurken vücut üşümeye başlar ve dışarıdan içeriye doğru hücrelerde çeşitli ısıtıcı etkiler oluşur. Bu etkiler yetmediğinde ise vücudun dış kısmından içeri doğru morarmalar başlar ve uyuşma ile ölüme kadarki süreç meydana gelir.

Bedenimizde oluşan kan dolaşımının akışı, lenf akışı ve ruhsal enerjilerin meridyenler içindeki akışı; beden içerisinde belirli bir ısı üretir ve bu ısının yani yaşam enerjisinin aktarılamadığı bölgelerde çeşitli soğuk enerjiler meydana gelir, soğuk enerjinin olduğu yerlerde ise tüylenmeler oluşur. Bedende hangi bölgede tüylenmeler var ise o enerji kanalı ya da organ ile ilgili bir soğuk enerji, negatif enerji vardır veya o yolla ilgili bir tıkanma oluşmuştur.

Örneğin bir kadının çene bölgesi aynı zamanda mesane ve rahim bölgesidir ve çenede tüylenme meydana geliyorsa bu bölgede soğuk enerji olduğu ve buraya yeteri kadar oksijen yollanamadığı içindir. Yanaklar ise akciğer bölgesi olup burada tüylenmenin meydana gelmesinin sebebi, akciğerlerdeki solunum yollarıyla alınan enerjinin yeteri kadar doğru konumlanmamasından dolayı, buralarda soğuk enerjinin oluşmasıdır. Tüyler, daha fazla ısı, ışık enerjisi alarak bu bölgelerdeki enerji kanalını açabilmek üzere ısı üretirler.

Sıcak enerji, pozitif bir enerjidir. 37 ilâ 40-45 arası derecede vücut ısımıza yakın olan herhangi bir şeyle temas edildiğinde vücut kendini tolere edebilir ama 100, 200, 300 derece gibi sıcaklıklara gelindiğinde cilt bu sıcağı çok fazla yüksek olarak algılayıp bir yanık meydana getirir ki bunun da bilindiği üzere dereceleri mevcuttur. Böylelikle sıcak da soğuğun verdiği zararı ters taraftan vermektedir. Öyleyse, pozitif veya negatif olsun, her türlü aşırılık bir şekilde bedene, hayata zarar vermektedir.