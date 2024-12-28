Sıcak Havalarda Neden Normal Havalara Kıyasla Daha Çabuk Sinirleniriz?
Sıcak Havalarda Neden Normal Havalara Kıyasla Daha Çabuk Sinirleniriz?
Yaz aylarında sıcak hava bazen dayanılmaz olabilir. Küçük şeylere bile daha çabuk sinirleniriz. Trafikte, işte veya evde tahammül sınırlarımız azalır. Bilim insanları bu durumun nedenlerini uzun süredir araştırıyor. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı!
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Araştırmalar, sıcaklık arttıkça insanların daha gergin ve öfkeli hale geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Cinayet, saldırı ve isyan gibi şiddet içeren olayların sıcak günlerde daha fazla yaşandığı tespit edilmiş.
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Hatta hapishanelerde yapılan bir çalışmaya göre, aşırı sıcak günlerde mahkumlar arasında şiddet oranı %18 artıyor.
California ve Kenya'da yapılan bir deneyde, öğrenciler sıcak ve serin odalarda video oyunları oynadı. Kenya’daki sıcak odada oynayan öğrenciler, oyun sırasında rakiplerine karşı daha saldırgan davrandı ve zarar verme eğilimleri daha yüksekti.
California’daki öğrencilerde ise bu durum gözlemlenmedi. Araştırmacılar, sıcaklığın tek başına saldırganlığı artırmadığını, mevcut sosyal ve duygusal gerilimlerin bir katalizörü olarak işlev gördüğünü düşünüyor.
Dr. Joseph Taliercio’ya göre sıcakta beynimiz, özellikle de duygusal tepkilerimizi kontrol eden prefrontal korteks bölgesi daha az verimli çalışıyor. Beynimiz, vücudu soğutmak için enerji harcamak zorunda kaldığında bu bölge yeterince desteklenemiyor ve dürtü kontrolü zayıflıyor.
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Sıcak havalarda uyumak zorlaşır ve uyku kalitemiz düşer. Araştırmalar, kötü uykunun duygusal düzenlemeyi bozduğunu ve gün içinde bizi daha gergin hale getirdiğini gösteriyor.
Ayrıca sıcak hava, vücudumuzun besin ve mineral dengesini etkileyerek zihinsel sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor.
Sıcaklık, doğrudan agresif davranışları tetiklemese bile mevcut stres ve gerginliği artırarak patlamaya hazır bir ortam oluşturabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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