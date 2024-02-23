Sibel Can Gibi Güne Türk Kahvesiz Başlayamayanların Ayılmak İçin Dinlediği 13 Şarkı
Sibel Can Gibi Güne Türk Kahvesiz Başlayamayanların Ayılmak İçin Dinlediği 13 Şarkı
Güne başlarken şöyle dumanı üstünde bir Türk kahvesi içerken dinleyebileceğiniz, pozitif enerjiyle dolduracak şarkıları sizler için derledik. İyi dinlemelerrr!
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1. Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık
2. Sezen Aksu - Oh Oh
3. Tarkan - Şımarık
4. Kenan Doğulu - Kandırdım
5. Mustafa Sandal - Aya Benzer
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6. Sibel Can - Padişah
7. Mahsun Kırmızıgül - Dinle
8. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
9. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
10. Harun Kolçak ft. İrem Derici - Gir Kanıma
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11. Serdar Ortaç - Dansöz
12. Hakan Peker - Karam
13. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni
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