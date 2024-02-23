Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sibel Can Gibi Güne Türk Kahvesiz Başlayamayanların Ayılmak İçin Dinlediği 13 Şarkı

etiket Sibel Can Gibi Güne Türk Kahvesiz Başlayamayanların Ayılmak İçin Dinlediği 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 08:01

Güne başlarken şöyle dumanı üstünde bir Türk kahvesi içerken dinleyebileceğiniz, pozitif enerjiyle dolduracak şarkıları sizler için derledik. İyi dinlemelerrr!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık

2. Sezen Aksu - Oh Oh

3. Tarkan - Şımarık

4. Kenan Doğulu - Kandırdım

5. Mustafa Sandal - Aya Benzer

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sibel Can - Padişah

7. Mahsun Kırmızıgül - Dinle

8. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

9. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

10. Harun Kolçak ft. İrem Derici - Gir Kanıma

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Serdar Ortaç - Dansöz

12. Hakan Peker - Karam

13. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?