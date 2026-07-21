Show TV'nin Yeni Dizisinden Ava Yaman'a İkizi Kadar Benzeyen Kullanıcıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Bir TikTok kullanıcısı ünlülere benzeme akımında video paylaştı.
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Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in okuma provası gerçekleştirildi.
Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Murat Ormiyak'tan sitem dolu sözler...
20 Temmuz reyting sonuçları açıklandı.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Çin'den ihtarname geldi.
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Daha 17 dizisinde bir değişiklik yaşandı.
Ömür Usta dizisine bir oyuncu daha katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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