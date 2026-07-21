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Show TV'nin Yeni Dizisinden Ava Yaman'a İkizi Kadar Benzeyen Kullanıcıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Show TV'nin Yeni Dizisinden Ava Yaman'a İkizi Kadar Benzeyen Kullanıcıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 15:47
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

21 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Bir TikTok kullanıcısı ünlülere benzeme akımında video paylaştı.

Bir TikTok kullanıcısı ünlülere benzeme akımında video paylaştı.

Ava Yaman'a ikizi kadar benzeyen genç kadın kısa sürede viral oldu. Yorumların ardı arkası kesilmedi.

Detaylar:

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in okuma provası gerçekleştirildi.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in okuma provası gerçekleştirildi.

Birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı diziden ekip fotoğrafı paylaşıldı. Başrollerden de ilk partner pozu geldi.

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Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Murat Ormiyak'tan sitem dolu sözler...

Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Murat Ormiyak'tan sitem dolu sözler...

Huzurevinde kalan ünlü oyuncu, ziyaretine gelenler aracılığıyla sesini duyurdu. Murat Ormiyak, çok yalnız olduğunu ifade etti.

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20 Temmuz reyting sonuçları açıklandı.

20 Temmuz reyting sonuçları açıklandı.

Altı Üstü İstanbul yayınlanan tek dizi oldu. Dizi, tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Çin'den ihtarname geldi.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Çin'den ihtarname geldi.

Dizide yer alan bir sahne tepki çekti. Çin'den ihtarname gelmesine neden olan sahne sosyal medyada yayıldı.

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Daha 17 dizisinde bir değişiklik yaşandı.

Daha 17 dizisinde bir değişiklik yaşandı.

Sosyal medyada senaryonun tekrar ettiği iddialarının ardından gelen eleştiriler doğrultusuna ekibe ünlü bir senarist daha dahil oldu.

Detaylar:

Ömür Usta dizisine bir oyuncu daha katıldı.

Ömür Usta dizisine bir oyuncu daha katıldı.

Dizide Halil İbrahim karakterine hayat verecek ve Nurgül Yeşilçay'a platonik olarak aşık olacak isim belli oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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