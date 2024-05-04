Sezgin Baran Korkmaz’dan Haber Var: “Geri Döneceğim ve Hesaplaşacağım!”

Kara para aklama sebebiyle ABD’de yaklaşık 1 yıl hapis yatan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de iş hayatını devam ettiğini ve yaklaşık 130 milyon dolar borcunu ödedikten sonra Türkiye’ye geri döneceğini söyledi. Korkmaz, kendisine kumpas kuranlarlar da hesaplaşacağını ifade etti.