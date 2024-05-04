Sezgin Baran Korkmaz’dan Haber Var: “Geri Döneceğim ve Hesaplaşacağım!”
Sezgin Baran Korkmaz’dan Haber Var: “Geri Döneceğim ve Hesaplaşacağım!”
Kara para aklama sebebiyle ABD’de yaklaşık 1 yıl hapis yatan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de iş hayatını devam ettiğini ve yaklaşık 130 milyon dolar borcunu ödedikten sonra Türkiye’ye geri döneceğini söyledi. Korkmaz, kendisine kumpas kuranlarlar da hesaplaşacağını ifade etti.
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Türkiye’de bir dönem en çok konuşulan iş insanlarından olan Sezgin Baran Korkmaz, kendisi hakkındaki kara para suçlaması sonrasında yurt dışına kaçmıştı.
Korkmaz, sonrasında Avusturya’da yakalamış ve ABD’ye iade edilerek cezaevine konulmuştu. Kısa zaman önce cezaevinden çıkan Sezgin Baran Korkmaz, Sözcü’den Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulundu.
Korkmaz, ABD'de yargılandığı davada itirafçı olmadığını belirterek, "Benim dosyamda Türkiye’de gündeme gelen ilk dosyanın parçasıymış gibi yansıtılan iddialar doğru değil. Ayrıca dosyamın politik hiçbir tarafı yok. Bu bir normal vergi dolandırıcılığı, kara para aklama dosyası. Yargılama halka kamuya açık. Gizli bir tarafı yok" dedi.
Yakında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapacağını belirten Sezgin Baran Korkmaz, yaşadığı olayı muhalefet üzerinden kimlerin planladığını anlatacağını kaydederek, "Bu tezgahı bana kimlerin planladığını, hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım.” ifadelerini kullandı.
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