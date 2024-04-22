Türk Mahallesinde Görüntülendi: Sezgin Baran Korkmaz'dan Baklavacı Pozu

Avusturya'da 'Kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından yargılandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz (SBK) tahliye edilmesi sonrası New Jersey'deki Türk mahallesinde bir baklavacıdan çıkarken görüntülendi.