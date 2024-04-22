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Türk Mahallesinde Görüntülendi: Sezgin Baran Korkmaz'dan Baklavacı Pozu

Türk Mahallesinde Görüntülendi: Sezgin Baran Korkmaz'dan Baklavacı Pozu

Sezgin Baran Korkmaz
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 18:51

Avusturya'da 'Kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından yargılandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz (SBK) tahliye edilmesi sonrası New Jersey'deki Türk mahallesinde bir baklavacıdan çıkarken görüntülendi. 

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'Kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan Avusturya'da yargılandıktan sonra ABD'ye iade edilen ve korkmaz hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

'Kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan Avusturya'da yargılandıktan sonra ABD'ye iade edilen ve korkmaz hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

Serbest kalması sonrası günlük hayatına devam eden Korkmaz, New Jersey'de Türk mahallesinde bulunan bir baklavacıda görüntülendi.

Serbest kalması sonrası günlük hayatına devam eden Korkmaz, New Jersey'de Türk mahallesinde bulunan bir baklavacıda görüntülendi.

İşte Korkmaz'ın baklavacı pozu 👇

İşte Korkmaz'ın baklavacı pozu 👇
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