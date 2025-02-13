Sezen Aksu'nun Dönüşünden Acemi Şoför Korkularına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sezen Aksu'nun Dönüşünden Acemi Şoför Korkularına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Bir taktikle başlayalım!
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Duygusal zekası yüksek kişiler bunlar.
3 gündür popüler olan soru...
101 mi olacaktı?
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2025'in bitmeyen goygoyu...
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Golden day...
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Doktor da olsan aranacak ilk kişi...
Kedilerle kapatalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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