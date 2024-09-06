Şeyma Subaşı Sabır Diledi, Cemal Can Kuru-Pilava Düştü: 6 Eylül'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Sabır Diledi, Cemal Can Kuru-Pilava Düştü: 6 Eylül'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Nurgül Yeşilçay, Polatların tahliyesinden sonra 'Adalet' göndermesinde bulundu.
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Gamze Erçel, İstiklal Marşı okuyan kızına duygulandı.
Demet Akalın, Müge Anlı ve kombinlerini övmelere doyamadı.
Engin'ine kavuşan Dilan Polat, sosyal medya yasağını deldi geçti.
Gamze Erçel, sosyal medyada gündem olan elbisesiyle yeni bir paylaşım daha yaptı.
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Cemal Can Canseven, kuru-pilava düştü.
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Kötü yorumlarla uğraşmaktan sıkılan Berfu Yenenler, bu kez iyi yorumları derledi.
Özge Özpirinçci, "Oh!" dedi.
Hadise, Kerem Bürsin'le kırmızı halıda salındı.
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Yasemin Tatlıses, ikizlerden birini uykuya diğerini oyuna yolladı.
Burcu Esmersoy, kırmızılara büründü.
Şeyma Subaşı, sabır diledi.
Afra Saraçoğlu, setlere geri döndü!
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