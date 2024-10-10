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Şeyma Divane Aşık Modunu Açtı, Hande Erçel Abu Dhabi'ye Kaçtı: 10 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Divane Aşık Modunu Açtı, Hande Erçel Abu Dhabi'ye Kaçtı: 10 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 01:07

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, Abu Dhabi'ye kaçtı.

Hande Erçel, Abu Dhabi'ye kaçtı.

Elbette ablası Gamze Erçel ve minik kıymetlisi Mavi de onunlaydı.

Elbette ablası Gamze Erçel ve minik kıymetlisi Mavi de onunlaydı.

Yeni aşkıyla gününü gün eden Şeyma Subaşı, bu sefer de motor yolculuğuna çıktı.

Yeni aşkıyla gününü gün eden Şeyma Subaşı, bu sefer de motor yolculuğuna çıktı.

Yasemin Tatlıses'in ikizlerinin saçı çıktı.

Yasemin Tatlıses'in ikizlerinin saçı çıktı.

Hafsanur Sancaktutan dizideki partneriyle neşe saçtı.

Hafsanur Sancaktutan dizideki partneriyle neşe saçtı.
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Hadise, biricik dostu Seda Bakan'ın doğum gününü kutladı.

Hadise, biricik dostu Seda Bakan'ın doğum gününü kutladı.

Şevval Şahin, outfit check olmadan güne başlayamam dedi.

Şevval Şahin, outfit check olmadan güne başlayamam dedi.

Pelin Akil, spor ve diyetin sonucundan pek memnun kaldı.

Pelin Akil, spor ve diyetin sonucundan pek memnun kaldı.

Müge Boz, yılmadı. Pilatesini yine yaptı.

Müge Boz, yılmadı. Pilatesini yine yaptı.

Danla Bilic, maskelendi.

Danla Bilic, maskelendi.
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Özge Özpirinçci'nin karavanına tatlı mı tatlı bir ziyaretçi geldi.

Özge Özpirinçci'nin karavanına tatlı mı tatlı bir ziyaretçi geldi.
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