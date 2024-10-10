Şeyma Divane Aşık Modunu Açtı, Hande Erçel Abu Dhabi'ye Kaçtı: 10 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Divane Aşık Modunu Açtı, Hande Erçel Abu Dhabi'ye Kaçtı: 10 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, Abu Dhabi'ye kaçtı.
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Elbette ablası Gamze Erçel ve minik kıymetlisi Mavi de onunlaydı.
Yeni aşkıyla gününü gün eden Şeyma Subaşı, bu sefer de motor yolculuğuna çıktı.
Yasemin Tatlıses'in ikizlerinin saçı çıktı.
Hafsanur Sancaktutan dizideki partneriyle neşe saçtı.
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Hadise, biricik dostu Seda Bakan'ın doğum gününü kutladı.
Şevval Şahin, outfit check olmadan güne başlayamam dedi.
Pelin Akil, spor ve diyetin sonucundan pek memnun kaldı.
Müge Boz, yılmadı. Pilatesini yine yaptı.
Danla Bilic, maskelendi.
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Özge Özpirinçci'nin karavanına tatlı mı tatlı bir ziyaretçi geldi.
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