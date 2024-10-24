Şevval Şahin Kırıklarını Aldırdı, Ceyda Düvenci Çiçeği Kaptı: 24 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şevval Şahin Kırıklarını Aldırdı, Ceyda Düvenci Çiçeği Kaptı: 24 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Erçel, güzel kızı Mavi'nin çizdiği resmi paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil'in ikizleri ilk maçına gitti.
Özge Özpirinçci, İlk ve Son'un yeni sezonunu izlemek için televizyon karşısına geçti.
Şeyma Subaşı kızı Melisa ve arkadaşlarının kombinlerini takdire sundu.
Gülben Ergen, hastanelik oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici, Bize Kaldı'ya konuk oldu.
Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'den çiçeği kaptı.
Şevval Şahin, kırıklarını aldırdı.
Hande Yener, güne özlü söz bıraktı.
Duygu Özaslan mağaza mağaza dolaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alizade, "ne varsa bende var" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın