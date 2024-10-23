Edis'in Kas Şovundan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Hikayesine 23 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Edis'in Kas Şovundan Şeyma Subaşı'nın Tuhaf Hikayesine 23 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'yle bir işler peşine düştü.
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Unicef, Hadise'nin doğum gününü kutladı.
Şeyma Subaşı anlam verilemeyen bir paylaşımda bulundu.
Berrak Tüzünataç, kedisi Thomas'ın "kuzenlerine" düştü.
Edis'ten kas şov geldi.
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Pelin Akil, bu sabah spora gidecek gücü kendinde bulamadı.
Ezhel, arkadaşıyla keyif yaptı.
Çağla Şıkel polarını giydi.
Gamze Erçel günlük ayna selfie'sini atmadan geçmedi.
Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy bir araya geldi.
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Yasemin Tatlıses şifayı kaptı.
Özge Özpirinçci, biricik kocasıyla günlük yürüyüş dozunu aldı.
Sinem Kobal sporunu ihmal etmedi.
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