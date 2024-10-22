Şeyma Subaşı Kur'an Okudu, Özpirinçci ve Tüzünataç Date'e Çıktı: 22 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Kur'an Okudu, Özpirinçci ve Tüzünataç Date'e Çıktı: 22 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Sinem Kobal selam verdi.
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Fahriye Evcen, hangi kitaba başlayacağına karar verdi.
Farah Zeynep Abdullah, üniversiteden arkadaşlarıyla buluştu.
Zeynep Bastık, Ali Elmas'ın sergisini gezdi.
Pelin Akil, evlat aşkına geldi.
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Yasemin Tatlıses, ikizlerin menüsünü takipçilerinin takdirine sundu.
Eda Ece, prenses kızını paylaştı.
Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç'ı bu gecelik kaçırmaya karar verdi.
Beraber date'e çıkan ikili dövme yaptırmaya gitti.
Şeyma Subaşı, Kur'an okudu, sure paylaştı.
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