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Şevval Şahin Bir Kase Havyarı Kedisine de İkram Ederek Gömdü: 9 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şevval Şahin Bir Kase Havyarı Kedisine de İkram Ederek Gömdü: 9 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 01:34

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, can dostunun doğum gününü kutladı.

Hande Erçel, can dostunun doğum gününü kutladı.

Gamze Erçel, yemeğini hala kendisi yemeyen Mavi'sinden yakındı.

Gamze Erçel, yemeğini hala kendisi yemeyen Mavi'sinden yakındı.

Şeyma Subaşı'nın keyfi pek yerindeydi.

Şeyma Subaşı'nın keyfi pek yerindeydi.

Hadise, ışıl ışıldı.

Hadise, ışıl ışıldı.

Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil, Elçin Sangu, Ezgi Mola, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Burcu Biricik, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon çekimindeydi.

Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil, Elçin Sangu, Ezgi Mola, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Burcu Biricik, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon çekimindeydi.
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Müge Boz, dünya tatlısı oğlu Rika'yı sevmelere doyamadı!

Müge Boz, dünya tatlısı oğlu Rika'yı sevmelere doyamadı!

Zeynep Bastık stüdyonun yolunu tuttu.

Zeynep Bastık stüdyonun yolunu tuttu.

Eda Ece, minik kızı Mina'nın minik elini paylaştı.

Eda Ece, minik kızı Mina'nın minik elini paylaştı.

Yasemin Tatlıses, ikizleriyle yeni pozlar verdi.

Yasemin Tatlıses, ikizleriyle yeni pozlar verdi.
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Yasemin Özilhan yine çok havalıydı.

Yasemin Özilhan yine çok havalıydı.
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