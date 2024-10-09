Şevval Şahin Bir Kase Havyarı Kedisine de İkram Ederek Gömdü: 9 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şevval Şahin Bir Kase Havyarı Kedisine de İkram Ederek Gömdü: 9 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, can dostunun doğum gününü kutladı.
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Gamze Erçel, yemeğini hala kendisi yemeyen Mavi'sinden yakındı.
Şeyma Subaşı'nın keyfi pek yerindeydi.
Hadise, ışıl ışıldı.
Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil, Elçin Sangu, Ezgi Mola, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Burcu Biricik, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon çekimindeydi.
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Müge Boz, dünya tatlısı oğlu Rika'yı sevmelere doyamadı!
Zeynep Bastık stüdyonun yolunu tuttu.
Eda Ece, minik kızı Mina'nın minik elini paylaştı.
Yasemin Tatlıses, ikizleriyle yeni pozlar verdi.
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Yasemin Özilhan yine çok havalıydı.
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