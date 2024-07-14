Sevgilisine Kör Kütük Aşık Olanların Dinlerken Her Yanından Kalpler Çıkaracak 12 Şarkı
Sevgilisine Kör Kütük Aşık Olanların Dinlerken Her Yanından Kalpler Çıkaracak 12 Şarkı
Aşk kadar güzel bir şey var mı? Kesinlikle yok! Eğer sen de sevgiline çooookça aşıksan bu şarkılar sana çok iyi gelecek...
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1. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
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2. Reynmen - Renklensin
3. Hande Yener - Kim Bilebilir Aşkı
4. Zeynep Bastık - Lan
5. Simge - Aşkın Olayım (Onurr)
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6. Melis Kar - Yatıya
7. Yalın - Aşk Diye
8. Nova Norda - Aşka Çarem Yok
9. Bengü - Aşkım
10. Hande Yener - Beni Sev
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