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Sevgilisine Kör Kütük Aşık Olanların Dinlerken Her Yanından Kalpler Çıkaracak 12 Şarkı

etiket Sevgilisine Kör Kütük Aşık Olanların Dinlerken Her Yanından Kalpler Çıkaracak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 17:31

Aşk kadar güzel bir şey var mı? Kesinlikle yok! Eğer sen de sevgiline çooookça aşıksan bu şarkılar sana çok iyi gelecek...

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1. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

2. Reynmen - Renklensin

3. Hande Yener - Kim Bilebilir Aşkı

4. Zeynep Bastık - Lan

5. Simge - Aşkın Olayım (Onurr)

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6. Melis Kar - Yatıya

7. Yalın - Aşk Diye

8. Nova Norda - Aşka Çarem Yok

9. Bengü - Aşkım

10. Hande Yener - Beni Sev

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11. Nil Karaibrahimgil - Resmen Aşığım

12. Aydilge - Aşka Gel

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