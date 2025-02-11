Sevgilinizin Ailesiyle Evlenmeden Önce Tanışmak İlişkinizi Tehlikeye Atabilir mi?

İlişkilerde aile faktörü büyük bir rol oynuyor. Kimi çiftler için aileyle yakın bir ilişki kurmak mutluluk getirirken, bazıları için bu durum ayrılığa kadar gidebiliyor. Sosyal medyada @iremenessa adlı kullanıcı, bu konuda dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve takipçilerine evlenmeden önce sevgililerinin ailesiyle fazla samimi olmamalarını tavsiye etti.
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Kendi çevresinden örnekler veren sosyal medya kullanıcısı, sevgilisinin ailesiyle yakın ilişki kuran arkadaşlarının zamanla birtakım problemler yaşadığını ve aile baskısının ilişkilere zarar verebildiğini dile getirdi.
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Peki sizce, sevgilinizin ailesiyle erken tanışmak ve samimi olmak ilişkiniz için avantaj mı yoksa risk mi?
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