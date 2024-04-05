Sevgileri Yarınlara Bırakmayınız

Günler, aylar, yıllar birbirini kovalıyor ve ne kadar çabalarsak çabalayalım dengeyi kurmakta ve her şeye yetişmekte zorlanıyoruz. Bazen özel hayatımızda, bazen işimizde, bazen de kendimize dair bir şeyleri erteliyor, bir şeyleri kaçırıyoruz. Ve kaçırdıklarımıza dair huzursuzluk bir türlü peşimizi bırakmıyor.

'Geleceği düşünüp eziyet çekeriz, geçmişi düşünüp geride dururuz, işte bu yüzden, şimdiki zaman elimizden kaçar gider.' Gustave Flaubert

Peki, bugün içinde bulunduğumuz koşturmacayı yönetmek mümkün müdür? İş, aile, sosyal yaşam ve kişisel gelişim arasındaki dengeyi nasıl sağlayabiliriz?

Yaşam dengemizi kurabilmek için yapabileceğimiz belki de ilk şey planlama ve önceliklendirmedir. Önceliklerinizi belirleyip zamanınızı buna göre planlar ve yönetirseniz daha dengeli bir koşturmacanız olabilir. Önceliklendirme ve zaman yönetimiyle ilgili birçok kitaba, birçok yazıya kolayca ulaşılabilir. Bir de bunlara ek olarak son dönemlerde çok güzel uygulamalar görüyorum. Eğer hangi tarafa koşacağınıza, hangi işinize öncelik vereceğinize karar veremiyor ya da bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız, sizlere bu uygulamaları da öneririm. Elbette burada en önemli konu bu planı azimle devam ettirmektir. Yoksa tüm bu planlar senenin ilk günü alıp bir türlü uygulanmayan kararlar gibi bir kenarda unutulabilir.

Yapmamız gereken birçok şey olduğunda, sınır çizmek de son derece önemlidir. İş hayatınızla özel hayatınız arasında bir sınır çizin örneğin. Ofisten çıktığınızda, işe dair sorunları, yetişmeyen projeleri, cevaplanmayan e-postaları orada bırakın. Ailenizle geçirdiğiniz vakitte tamamen onlarla olun. Kendinize vakit ayırdığınızda bunun tadını çıkarın. Anda ve farkında olmak sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla dengede tutacaktır. Çocuğunuzla oyun oynarken patronunuzla yaptığınız kötü bir görüşmeyi düşünmek hem çocuğunuza hem size haksızlıktır. İş hayatınız için de bu geçerlidir. Hepimizin kötü günleri olur. Bazen uyanıp işe gitmek bile zül gelebilir. Ama o işe gitmek zorundayız. Gittiğimizdeyse hakkınızı vermek.