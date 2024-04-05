Sevgileri Yarınlara Bırakmayınız

Oysa her şeye yetişmek için önce kendimize hakkı olanı vermeliyiz. Öncelik biz olmalıyız ki içimizdeki cevherin etrafımıza bir faydası olsun. Kendimize vakit ayırdığımızda, kişisel gelişimimiz için bir şeyler yaptığımızda hem ruhumuzun hem de bedenimizin yakıtını vermiş oluruz. Ne yaparsanız yapın kendinize zaman ayırın, sevgili okur. Bir hobi edinebilir, egzersiz yapabilir, sabahları koşturmaca başlamadan yarım saat de olsa kitap okuyabilir, 10 dakikalık bir meditasyon yapabilirsiniz. Tüm bunlar hayatın kaosunda stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.
Bir de tabii hayatta her şeyin istediğimiz kadar mükemmel gitmeyeceğini baştan kabul etmek gerek. Bazı günler diğerlerinden daha halsiz olabiliriz, bazı günler hata yapabiliriz, bazı günler ailemizin bize daha fazla ihtiyacı olur, bazı günler işimiz tüm enerjimizi talep eder. Bu durumda esnek olmak ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak hayatımızdaki dengemizi korumamıza yardımcı olacaktır. Kimse mükemmel değildir ve size bir sır vereyim, kimse sizin de mükemmel olmanızı beklemiyor.
Hayat dediğimiz uzun bir maraton. Hızla koşmak yerine zinde bir vücut ve beyinle tempolu yürümek uzun vadede bize fayda sağlar. Adımlarınızı yavaşlatın ve her adımın tadını çıkarın. Bir tek sevmeyi, sevilmeyi ve sevgiyi dile getirmeyi ertelemeyin bu koşturmaca içinde. Ben ne zaman kendimi bu koşturmacaya fazlaca kaptırsam, kıymetli şair Behçet Necatigil’in aşağıdaki şiiri gelir aklıma. Ruhu şad olsun!
Sevgilerde
Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vakit olmadı
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