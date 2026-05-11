Sertap Erener- Sakin Ol Albümüne Yakından Bakıyoruz!

miray soysal - Onedio Üyesi
11.05.2026 - 20:01

Bazı albümler vardır, sadece şarkı dinlemezsin; bir dönemi, bir duyguyu, hatta kendini dinlersin. Sertap Erener’in 'Sakin Ol' albümü de tam olarak böyle bir yerde duruyor. İçinde kırgınlık da var, aşk da, yalnızlık da, güçlenme de… Her şarkı başka bir ruh hâline dokunuyor. 

Şimdi gel, bu albüme biraz daha yakından bakalım ve her parçanın hissettirdiğini birlikte hatırlayalım.👇🏻

1. Aldırma Deli Gönlüm

Bu şarkı tam bir “kendine gel” hali. İçinde kırgınlık var ama bir yandan da toparlanma isteği hissediliyor. Sertap’ın sesiyle birlikte insan sanki kendi kendine telkin veriyormuş gibi hissediyor. Dinledikçe “geçecek” duygusu yavaş yavaş içini sarıyor.

2. Suçluyum

Burada daha çok içe dönüş var. İnsan bazen karşı tarafı suçlamaktan vazgeçip kendine bakar ya, tam o anı anlatıyor. Sözlerde bir pişmanlık ama aynı zamanda bir kabulleniş var. Dinlerken insan kendi hatalarını da hatırlıyor istemeden.

3. Ateşle Barut

Adından da belli; uyumsuz ama kopamayan bir ilişkiyi anlatıyor. Birbirine zarar veren ama yine de uzaklaşamayan iki insanın hikâyesi gibi. Şarkı ilerledikçe o gerginlik ve çekim hissi iyice yükseliyor. Tam bir “olmaz ama kopamıyoruz” durumu.

4. Yalnızlık senfonisi

Bu şarkı biraz daha derin, biraz daha içe işleyen bir yalnızlık hissi taşıyor. Kalabalığın içinde bile yalnız hissettiğin anları hatırlatıyor. Sertap’ın yorumu o duyguyu daha da yoğunlaştırıyor. Dinlerken insan kendisiyle baş başa kalıyor.

5. Sakin Ol

Albümün adı gibi, aslında bir mesaj veriyor: dur, nefes al ve kendine gel. Panik, karmaşa ve duygusal yoğunluk içinde bir fren gibi. Sertap burada hem uyarıyor hem de sarılıyor gibi. Dinledikçe insanın içi biraz daha dengeleniyor.

6. Vurulduk

Bu şarkı tam kalpten vurulmuşluk hissi. Aşkın en savunmasız hâlini anlatıyor. Ne kadar güçlü olsan da bir anda düşebileceğini hatırlatıyor. Biraz acı ama bir o kadar da gerçek.

7. Unutamadım

Adı bile yetiyor aslında. Geçmişte kalmış ama kalpten silinememiş birinin hikâyesi. Ne kadar zaman geçerse geçsin bazı duygular yerinde kalıyor ya, tam olarak o hissi veriyor. Dinlerken insan kendi “unutamadım” dediği şeyleri düşünüyor.

8. Oyun Bitti

Burada bir netlik var. Artık yeter denilen, kapının kapandığı an. İçinde biraz kırgınlık var ama daha çok kararlılık hissediliyor. Bu şarkı, “bu sefer gerçekten bitti” diyenlerin şarkısı gibi.

9. Elele

Albümün en sıcak parçalarından biri. Daha umutlu, daha yumuşak bir tarafı var. Birlikte olmanın verdiği güven hissi ön planda. Dinlerken insanın içi biraz olsun rahatlıyor.

10. O Ye

Albümün enerjisini yükselten, daha hareketli bir kapanış gibi. Diğer şarkıların yoğunluğundan sonra biraz nefes aldırıyor. İçinde eğlence ve hafiflik var. Dinlerken insan ister istemez modunu yükseltiyor.

