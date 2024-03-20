Şeriat İsteyen Ama Ramazan'da Enerji İçeceğiyle Gezen Adam: 'Çalışınca Oruç Tutamayız'

İlave Tv isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir adam oy kullanmak istemediğini ve şeriat istediğini dile getirdi.
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Muhabir Arif Kocabıyık ise şeriat isteyen adama Ramazan'da enerji içeceği içtiğini hatırlattı. Şeriat isteyen ama Ramazan'da elinde enerji içeceğiyle gezen adam ise 'Çalışınca oruç tutamayız' diyerek kendini savundu.
Oruç tutmayan ve elinde enerji içeceği ile gezen adamın 'Çalışınca oruç tutamayız. Yüce Allah beni gördükten sonra kul bir şey değil' savunmasına karşılık ise Kocabıyık, 'Şeriat kanununa göre uygun değil, o kol gider valla. Şeriat olmadığı için de böyle özgürce içiyorsun' dedi.
İşte o anlar: 👇
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