Serhat Mert Kimdir? A Milli Takım'ın Teknik Ekip Koordinatörü Serhat Mert Hakkında Bilinenler

Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan bir futbol çalıştırıcısıdır. Haberlerde Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın en yakın yardımcılarından biri olarak anılıyor ve hem saha içi hem de saha dışı organizasyonda önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bazı haberlerde Serhat Mert'in daha önce Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptığı aktarıldı; bu kulüpler Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar arasında yer alıyor.

Serhat Mert Kaç Yaşında, Nereli?

Serhat Mert'in doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında da yalnızca Serhat Mert'in görevine yer verildi.

Teknik Ekip Koordinatörü Ne İş Yapar?

Teknik ekip koordinatörü, teknik direktörün çevresindeki antrenör, performans ve analiz ekibinin çalışmalarını bir arada yürütür. Antrenman planlaması, kamp organizasyonu ve ekip içi iş bölümü gibi konularda teknik direktörle ekip arasında köprü görevi görür.