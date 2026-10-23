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Serhat Mert Kimdir? A Milli Takım'ın Teknik Ekip Koordinatörü Serhat Mert Hakkında Bilinenler

Serhat Mert Kimdir? A Milli Takım'ın Teknik Ekip Koordinatörü Serhat Mert Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 12:44
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinin listesi 22 Ekim 2026'da açıkladı. Listede öne çıkan isimlerden biri, teknik ekip koordinatörlüğü görevine getirilen Serhat Mert oldu. Peki Serhat Mert kimdir, A Milli Takım'da hangi görevi üstlenecek? İşte Serhat Mert hakkında bilinenler.

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Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım ekibinde teknik ekip koordinatörü oldu.

Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım ekibinde teknik ekip koordinatörü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Serhat Mert, A Milli Takım'da teknik ekip koordinatörü olarak görev yapacak. Sergen Yalçın ise 22 Ekim 2026'da TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle dört yıllık sözleşmeyle milli takımın başına geçti.

Serhat Mert Kimdir?

Serhat Mert Kimdir?

Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan bir futbol çalıştırıcısıdır. Haberlerde Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın en yakın yardımcılarından biri olarak anılıyor ve hem saha içi hem de saha dışı organizasyonda önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bazı haberlerde Serhat Mert'in daha önce Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptığı aktarıldı; bu kulüpler Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar arasında yer alıyor.

Serhat Mert Kaç Yaşında, Nereli?

Serhat Mert'in doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında da yalnızca Serhat Mert'in görevine yer verildi.

Teknik Ekip Koordinatörü Ne İş Yapar?

Teknik ekip koordinatörü, teknik direktörün çevresindeki antrenör, performans ve analiz ekibinin çalışmalarını bir arada yürütür. Antrenman planlaması, kamp organizasyonu ve ekip içi iş bölümü gibi konularda teknik direktörle ekip arasında köprü görevi görür.

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Ekibinde Kimler Var?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Ekibinde Kimler Var?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listeye göre Sergen Yalçın'ın teknik ekibi şu isimlerden oluşuyor: Teknik ekip koordinatörü Serhat Mert, yardımcı antrenör Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz, kaleci antrenörü Erol Ayçiçek, maç ve performans analistleri Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner, yardımcı maç ve performans analisti Muhammet Nuri Püren. Murat Kaytaz, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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