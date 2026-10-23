Serhat Mert Kimdir? A Milli Takım'ın Teknik Ekip Koordinatörü Serhat Mert Hakkında Bilinenler
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinin listesi 22 Ekim 2026'da açıkladı. Listede öne çıkan isimlerden biri, teknik ekip koordinatörlüğü görevine getirilen Serhat Mert oldu. Peki Serhat Mert kimdir, A Milli Takım'da hangi görevi üstlenecek? İşte Serhat Mert hakkında bilinenler.
Serhat Mert, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım ekibinde teknik ekip koordinatörü oldu.
Serhat Mert Kimdir?
Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Ekibinde Kimler Var?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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