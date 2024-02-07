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Sergen Deveci: "İlk Adımımı Attığımda Çok Canım Acıyordu, 'Bu Hep Böyle Acıyacak mı?' Dedim"

Sergen Deveci: "İlk Adımımı Attığımda Çok Canım Acıyordu, 'Bu Hep Böyle Acıyacak mı?' Dedim"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 12:29

Masa formatımızın bu haftaki konuğu Sergen Deveci oldu! Sergen Deveci ile Türkiye'deki talk showlar, davalı ünlüler, Merve Boluğur, Behzat Ç ve daha birçok konuda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Haydi gelin detaylara bakalım!

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"Türkiye'deki talk showlar artık PR için yapılan sıkıcı formatlara dönüştü."

"Türkiye'deki talk showlar artık PR için yapılan sıkıcı formatlara dönüştü."

Madem esprileri ve gerçekliğiyle bizleri güldürmeyi başaran Sergen Deveci konuğumuz oldu, o halde kendisine talk showlar hakkında neler düşündüğünü sorarak başlayalım!

'Ben mesela soruları hazırlıyorum, konuğa gönderiyorum. Konuktan gelen cevapta soruların yüzde 80'i atılmış oluyor. Türkiye'de ise bunun bir PR işine dönüştüğü görüşüne katılıyorum.'

Sergen Deveci'nin Daniska programına konuk olan bir ünlü ise kendisine hakaret davası açmış.

Sergen Deveci'nin Daniska programına konuk olan bir ünlü ise kendisine hakaret davası açmış.

'Biz programı çektik, güldük eğlendik. 'Sonuçta bu bant kayıt, bir yerde rahatsız olursan orada onu belli etme ama, sonrasında bana söyle. Çıkartırız o kısmı.' diye konuştuk. Çok da güzel konuştuk ama sonrasında haber geldi, bana dava açılmış...'

"Düşünsene Merve Boluğur'u konuk alıyorsun, 'nerede koptu?' diye soruyorsun!" 😂

"Düşünsene Merve Boluğur'u konuk alıyorsun, 'nerede koptu?' diye soruyorsun!" 😂

Sergen Deveci'nin programına konuk almak istediği isimler ise Merve Boluğur ve Bahar Candanmış. Merve Boluğur'a ise 'nerede koptu?' diye sormak istiyormuş kendisi.

Bahar Candan konusuna gelince ise, Sergen Deveci 'Bence bir kurgu izliyoruz. Ben kendisine hayranım.' diyor!

"Biraz farklı bir yorum izleyelim. Oyuncular bir sezon CEO olup da bir sezon çöpçü olmasın yani."

"Biraz farklı bir yorum izleyelim. Oyuncular bir sezon CEO olup da bir sezon çöpçü olmasın yani."

Sergen Deveci'ye sektörde en çok sinirlendiği olayı sorduğumuzda ise dizilerde sürekli aynı oyuncuların olması cevabını alıyoruz. 

'Bir gün CEO oluyor, bir gün çöp topluyor. Artık inandırılıcığını kaybediyor.'

Güldüremediğin gösteri oldu mu? Neler hissettin?

Güldüremediğin gösteri oldu mu? Neler hissettin?

'Tabii oldu. Çok kötüydü. Başka yerde yaptığımda tutan şeyler orada tutmadı. Çok rahatsız oldum ya, çok kötü bir an...Zaten bir laf ettim, yok oldum değil. Hala sahnede olmak zorundasın...'

Peki bu durumu nasıl topladı? 👀

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İkinci hayatında neler öğrendin?

İkinci hayatında neler öğrendin?

Sergen Deveci'nin deyim yerindeyse ikinci hayatına bakış açısı nasıl şekillendi?

Bu sorunun cevabını ve diğer soruların cevaplarını aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz.

Sergen Deveci Masada Soru Cevap! Attığı İlk Adım, Daniska Show, Stand Up, Güldüremediği Gösteri

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