Sergen Deveci: "İlk Adımımı Attığımda Çok Canım Acıyordu, 'Bu Hep Böyle Acıyacak mı?' Dedim"
Sergen Deveci: "İlk Adımımı Attığımda Çok Canım Acıyordu, 'Bu Hep Böyle Acıyacak mı?' Dedim"
Masa formatımızın bu haftaki konuğu Sergen Deveci oldu! Sergen Deveci ile Türkiye'deki talk showlar, davalı ünlüler, Merve Boluğur, Behzat Ç ve daha birçok konuda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Haydi gelin detaylara bakalım!
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"Türkiye'deki talk showlar artık PR için yapılan sıkıcı formatlara dönüştü."
Sergen Deveci'nin Daniska programına konuk olan bir ünlü ise kendisine hakaret davası açmış.
"Düşünsene Merve Boluğur'u konuk alıyorsun, 'nerede koptu?' diye soruyorsun!" 😂
"Biraz farklı bir yorum izleyelim. Oyuncular bir sezon CEO olup da bir sezon çöpçü olmasın yani."
Güldüremediğin gösteri oldu mu? Neler hissettin?
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İkinci hayatında neler öğrendin?
Sergen Deveci Masada Soru Cevap! Attığı İlk Adım, Daniska Show, Stand Up, Güldüremediği Gösteri
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