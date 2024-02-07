Sergen Deveci: "İlk Adımımı Attığımda Çok Canım Acıyordu, 'Bu Hep Böyle Acıyacak mı?' Dedim"

Sergen Deveci'nin programına konuk almak istediği isimler ise Merve Boluğur ve Bahar Candanmış. Merve Boluğur'a ise 'nerede koptu?' diye sormak istiyormuş kendisi.

Bahar Candan konusuna gelince ise, Sergen Deveci 'Bence bir kurgu izliyoruz. Ben kendisine hayranım.' diyor!