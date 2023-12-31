Serenay Sarıkaya'nın Rol Aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Dizisiyle İlgili Gelişme Herkesi Sevindirdi!
Serenay Sarıkaya'nın Rol Aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Dizisiyle İlgili Gelişme Herkesi Sevindirdi!
Serenay Sarıkaya'nın avukat rolünde başrolünde oynadığı Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunun çekimleri yakında başlıyor'
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Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti daha yayınlanmadan büyük ses getirmişti.
Ece Yörenç imzalı dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alırken; dizide ona Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş eşlik ediyor.
Serenay Sarıkaya'nın Avukat Leyla Taylan'ı canlandırdığı dizide, Avukat Leyla'nın ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşları ve şef Şeyyaz’ın yardımıyla kurtulmasını izliyoruz.
Aşk acısından kurtulmasının ardından da “yılın boşanma davası” sayılan bir davada 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış Cem Murathan'a karşı müvekkilini savunuyor.
İlk sezonunun 2024'te yayınlanacağı açıklanan Kimler Geldi Kimler Geçti ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı.
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Serenay Sarıkaya, dizinin ikinci sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı!
Sarıkaya'nın hayranları şimdiden heyecanlı bekleyişine başladı bile.
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