Senin Zindelik Sırrın Ne?

Sen öyle bir düzen tutturmuşsun ki dengeli besleniyor, elinden geldiğince hareket ediyor ve böylece her zaman enerjini koruyorsun. İnsanlar senin enerjine çoğu zaman hayran kalıyor ve bunun sırrı beslenmeden geçiyor. Sen ihtiyacın olan besinleri tam olarak ihtiyacın olan kadar tüketiyorsun. Böylece ne ekstra kalori alarak vücudunu yoruyor ne de aç kalarak enerjini düşürüyorsun!