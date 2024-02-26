Senin Yaptığın Gider, Kimin Hoşuna Gider?
Senin Yaptığın Gider, Kimin Hoşuna Gider?
Hepimiz bazen kendimizi tutamayarak içimizdeki atarlı güce izin veriyoruz değil mi? Her ne kadar doğru olmasa da sosyal medyanın gönderme gücü de bize bu konuda yardımcı oluyor. Fakat hepimizin bu konuda farklı bir stili var. Peki senin yaptığın gider kimin hoşuna gider?
Öğrenmek istiyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle bu dizilerden birini seçmeni rica edeceğim.
2. Şimdi de aralarından bir karakter seç bakalım.
3. Giderli bir şarkı sözü seç şimdi de.
4. Evet başlıyoruz, en hoşuna giden atarlı söz hangisi oldu?
5. Peki kime laf soksan içinin yağları şöyle bir erir?
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6. Bu sözlerden de birini seç bakalım.
7. Kendine bir yargı makinesi seç şimdi, hangisi avukatlığını yapsın?
8. Yine söz seçiyoruz şimdi.
9. İnsanların en çok hangi huyunu sevmezsin?
10. Son kez bir söz seç şimdi.
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