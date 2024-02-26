Haydi, biraz magazin havası katıp işleri karıştıralım! Turabi, en çarpıcı sözlerin ve laf sokmanın ustası olarak bilinir, değil mi? İşte sen de onunla aynı ligdesin, hatta belki de bir adım öndesin! Sözlerinle adeta bir sanat eseri yaratıyorsun, kimileri ezberlenmiş cümlelerin arkasına sığınıp güvende hissederken sen, onları ikiye katlayıp karşındakini şaşkına çevirebilen bir yeteneğe sahipsin.

Anlayacağın, senin bu atarlı giderli hallerin, Turabi'nin tam da hoşuna gider. Onunla aynı enerjiyi taşıyan, onun gibi düşünen birini karşısında bulmak ona büyük bir zevk verir. Kendi tarzını yansıtan birini görmek, onun için bir nevi ayna etkisi yaratır. Belki de bu yüzden seninle karşılaştığında, kendisini biraz daha iyi anlar ve kendi dünyasında daha da derinlere iner.

Kim bilir? Belki de seninle birlikte, bu konuda yeni bir çığır açar ve herkesi kendine hayran bırakır.