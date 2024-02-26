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Senin Yaptığın Gider, Kimin Hoşuna Gider?

Senin Yaptığın Gider, Kimin Hoşuna Gider?

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 11:01

Hepimiz bazen kendimizi tutamayarak içimizdeki atarlı güce izin veriyoruz değil mi? Her ne kadar doğru olmasa da sosyal medyanın gönderme gücü de bize bu konuda yardımcı oluyor. Fakat hepimizin bu konuda farklı bir stili var. Peki senin yaptığın gider kimin hoşuna gider?

Öğrenmek istiyorsan hadi teste!

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1. Öncelikle bu dizilerden birini seçmeni rica edeceğim.

2. Şimdi de aralarından bir karakter seç bakalım.

3. Giderli bir şarkı sözü seç şimdi de.

4. Evet başlıyoruz, en hoşuna giden atarlı söz hangisi oldu?

5. Peki kime laf soksan içinin yağları şöyle bir erir?

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6. Bu sözlerden de birini seç bakalım.

7. Kendine bir yargı makinesi seç şimdi, hangisi avukatlığını yapsın?

8. Yine söz seçiyoruz şimdi.

9. İnsanların en çok hangi huyunu sevmezsin?

10. Son kez bir söz seç şimdi.

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Senin yaptığın gider Turabi'nin hoşuna gider.

Senin yaptığın gider Turabi'nin hoşuna gider.

Haydi, biraz magazin havası katıp işleri karıştıralım! Turabi, en çarpıcı sözlerin ve laf sokmanın ustası olarak bilinir, değil mi? İşte sen de onunla aynı ligdesin, hatta belki de bir adım öndesin! Sözlerinle adeta bir sanat eseri yaratıyorsun, kimileri ezberlenmiş cümlelerin arkasına sığınıp güvende hissederken sen, onları ikiye katlayıp karşındakini şaşkına çevirebilen bir yeteneğe sahipsin.

Anlayacağın, senin bu atarlı giderli hallerin, Turabi'nin tam da hoşuna gider. Onunla aynı enerjiyi taşıyan, onun gibi düşünen birini karşısında bulmak ona büyük bir zevk verir. Kendi tarzını yansıtan birini görmek, onun için bir nevi ayna etkisi yaratır. Belki de bu yüzden seninle karşılaştığında, kendisini biraz daha iyi anlar ve kendi dünyasında daha da derinlere iner.

Kim bilir? Belki de seninle birlikte, bu konuda yeni bir çığır açar ve herkesi kendine hayran bırakır.

Senin yaptığın gider Çakır'ın hoşuna gider!

Senin yaptığın gider Çakır'ın hoşuna gider!

Biraz ağır abilik havası mı seziyorum? Evet, seninle ilgili bu tespiti yapmak pek de zor olmadı. Seçimlerin, tercihlerin ve duruşun bize bu ipucunu fazlasıyla veriyor. Alttan alttan geçirdiğin laflar, incelikli espri anlayışın ve zekice atılan göndermelerinle, adeta bir zeka şöleni sunuyorsun bizlere.

Seninle aynı frekansta olabilmek, senin giderini anlamak bile bir zeka pırıltısı gerektiriyor. Yani senin yaptığın espri, Çakır'ın hoşuna gider tarzında bir durum söz konusu. Yani seninle aynı dili konuşabilmek, seninle aynı dalga boyunda olabilmek bir ayrıcalık. Bu yüzden seninle aynı sohbet ortamında bulunmak, seninle aynı havayı soluyabilmek bir ayrıcalık. İşte bu yüzden seninle tanışmak, seninle vakit geçirebilmek bir ayrıcalık. Bu yüzden seninle olmak, seninle aynı dünyada bulunabilmek bir ayrıcalık. İşte bu yüzden seninle olmak, seninle aynı dünyada bulunabilmek bir ayrıcalık.

Senin yaptığın gider Kuzey'in hoşuna gider!

Senin yaptığın gider Kuzey'in hoşuna gider!

Biraz sert bir havan var, sanki bir dizi karakteri gibi. Ağzından çıkan her kelimenin ardından bir dram bekliyoruz adeta. İçinde biriktirdiğin her düşünceyi, hissiyatı dışa vurmayı tercih ediyorsun. Sakin bir denizden ziyade, dalgalı bir okyanus gibisin. Söylediğin sözlerin altında yatan anlamlardan ziyade, bu sözlerin bırakacağı etki senin için daha önemli. Sanki bir Kuzey Tekinoğlu edasıyla hareket ediyorsun, onun gibi hırçın, onun gibi doğrudan. Sözlerinle etrafındakileri etkilemeyi, onlara bir iz bırakmayı seviyorsun. Belki de içinde bir Kuzey Tekinoğlu olmasaydı, bu kadar etkileyici olamazdın.

Senin yaptığın gider Kerpeten Ali'nin hoşuna gider!

Senin yaptığın gider Kerpeten Ali'nin hoşuna gider!

Senin o keskin dilin, karşındakini yaralamaktan hiç kaçınmıyor. Hatta daha da ileri giderek, onları incitme gücünü kullanarak adeta bir gider oluşturuyorsun. İçindeki duyguları bu şekilde dışa vurmayı seçiyorsun. Bunu yaparken de kendini adeta bir deliye vurmuş gibi hissediyorsun. Yani senin bu tarzda yaptığın gider, adeta Kerpeten Ali'nin bile hoşuna gidecek türden.

Bu sözlerinle, karşındakinin kalbini kırmaktan hiç çekinmiyorsun. Dahası, onların duygusal yaralarını daha da derinleştirecek şekilde, incitme gücünü kullanarak adeta bir gider oluşturuyorsun. İçindeki hisleri bu şekilde dışa vurmayı tercih ediyorsun. Bunu yaparken de kendini adeta bir deliye vurmuş gibi hissediyorsun. Yani senin bu tarzda yaptığın gider, adeta Kerpeten Ali'nin bile hoşuna gidecek türden.

Senin bu keskin dilin, karşındakini yaralamaktan hiç çekinmiyor. Hatta daha da ileri giderek, onları incitme gücünü kullanarak adeta bir gider oluşturuyorsun. İçindeki duyguları bu şekilde dışa vurmayı seçiyorsun. Bunu yaparken de kendini adeta bir deliye vurmuş gibi hissediyorsun. Yani senin bu tarzda yaptığın gider, adeta Kerpeten Ali'nin bile hoşuna gidecek türden.

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