Senin Ruhun Hangi Vahşi Hayvana Ait?
Senin Ruhun Hangi Vahşi Hayvana Ait?
Vahşi hayatta düzen, bildiğimiz dünyadakinden çok daha farklı işliyor. Gizemli yılanlar, asil aslanlar, elit kuşlar ve diğerleri. Bazen av oluyorlar, bazen de avcı. 🤍Peki ya senin ruhun hangi hayvana ait? Hangi tür hayvanlar senin karakterini yansıtıyor?
Öğrenmeye ne dersin? 🤔
O zaman testimize geçelim! 🤗👇
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1. Öncelikle, cinsiyetini öğrenelim.
2. Söyle bakalım, senin bu hayatta en çok önemsediğin kavram nedir?
3. Bir hayvan olsaydın, hangi tür hayvanlardan olmak isterdin?
4. Yeniden hayvan olduğunu düşünelim. Vücudun hangi renk olsun isterdin?
5. Söyle bakalım, kendini en çok kimlerle birlikteyken mutlu hissediyorsun?
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6. Sence sen zor bir insan mısın yoksa uyumlu bir insan mı?
7. Gelecek hayalin aşağıdakilerden hangisine benziyor?
8. En sevdiğin mevsim hangisi?
9. Aşağıdaki ortamlardan birini tercih etmen gerekse hangisini seçerdin?
10. Son olarak, sence seni tanımlayan en baskın özelliğin nedir?
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Kırmızı Gözlü Ağaç Kurbağası!
Eklektus Papağanı!
Lemur!
Palyaço Balığı!
Siyah Panter!
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