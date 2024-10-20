Senin Ruhun Ege’nin Hangi Bölgesine Ait?
Senin Ruhun Ege’nin Hangi Bölgesine Ait?
Ege Bölgesi herkes için büyüleyici bir yerden. Giden her insan kendinden bir parça bulur orada... Denizi, yeşilliği ve tarihi ile insanları kendisine çekmeyi başarır. Gelin hep beraber sizin ruhunuzun hangi Ege Bölgesi'ne ait olduğuna bakalım!
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1. Plan aşamasından başlayalım! Tatil planı yaparken en çok önemsediğin şey nedir?
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2. Peki, hafta sonunu nasıl değerlendiriyorsun?
3. Ege mutfağının lezzetleri... Sizin Ege mutfağına ait bir favorin var mı?
4. Tatilde kaldığın yerin nasıl olmasını istersin?
5. Bize nasıl insanlarla vakit geçirmeyi sevdiğini söyler misin?
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