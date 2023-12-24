Senin Ruhun Bütün Dünyadır: Korona Sonrası Nasıl Huzuru Nasıl Buluruz?

İyilik yapma, hem bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlamakta hem sosyal ilişkilerini geliştirmekte hem de anlamlı ve iyi bir şey yapmış olmanın verdiği olumlu duyguları yaşamasını sağlamaktadır. Bu anlamda gönüllü faaliyetlerde bulunma ya da çevresindeki kendinden daha zor durumda olan kişilere her türlü yardımda bulunma mutluluğu artırıcı önemli bir etkinliktir.
Minnettarlığın da mutluluğu artırdığı pek çok deneysel çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu çalışmalardan birisinde, oldukça basit bir şekilde, bir grup katılımcıdan her gün yatmadan önce şükredebilecekleri beş şeyi yazmaları istenmiş ve bir aylık süre sonunda mutluluklarında önemli oranda artış gözlenmiştir. Minnettarlık, bireylerin günlük yaşamın kargaşası ve yoğunluğu içerisinde unuttukları, sahip oldukları iyi ve olumlu şeyleri hatırlatmaktadır. Bu yönüyle de mutluluğu artırmaktadır.
Kitabın söylediklerine ilişkin bazı notlarım da madde madde şöyle:
· Korona virüs eninde sonunda geçecek. Her grip, her salgın gibi. Dünyamızı değiştirecek ve belki de bazı konularda insanlık akıllanacak.
· Ancak bu günlerde yaşadığımız kaygı, korku, endişe, panik kalıcı olabilir. Sonraki nesiller bile bunlardan etkilenebilirler.
· Zaten sosyal izolasyondayız, hayat yavaşladı, sevdiklerimiz ile evdeyiz. Bütün bu süreci olumluya çevirmek bizim elimizde.
· Beslenmemize dikkat edelim. Hem virüse karşı daha dayanıklı olalım hem de zihnimiz daha dayanıklı olsun.
· Uyku hijyenimize dikkat edelim, zihin hijyenimiz iyi olsun.
· Evde yoga, pilates, farkındalıklı meditasyon yapalım. Beden sağlıklı olduğunda, zihin de sağlıklı olur.
· Bizi korkutan ne? Ona odaklanalım ve onu çözelim.
· Sağlığımız için korkuyorsak, onun değerini bilelim ve onu geliştirelim.
· Sosyal yaptırımlar bizi korkutuyorsa bunların bir daha olmaması için nasıl bir düzen inşa etmemiz lazım. Onu düşünelim.
· Okulların kapanması bizi neden endişelendiriyor, eğitimleri aksayacak diye mi? Yoksa ebeveynlerin sorumluluğu arttığı için mi? Bununla yüzleşelim.
· Evde hobilerimize dönelim, kitap okuyalım.
· Korona bir farkındalık meselesi. Farkındalığımızı artıralım. Korona gelip geçer. Ama kazandığımız sağlık, farkındalık kalıcı olacaktır.
Kitaba ilişkin son notum ise şöyle olacak: 'Unutmayın hayatın pek bir kaygan zemininde hep birilerine tutunarak yaşayan insanlar, akıllarını azıcık kullandıklarındandır sebep, çoğunlukla buralara büyük şeyler yazar ve onlarla küçük şeyler yaparlar. Küçük şeyler yapanlardan biri olmamak ve büyük şeyler düşünenlerden olmak dileğiyle okuyalım…'
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