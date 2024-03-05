Senin Kariyerin Ne Kadar İyi Gidiyor?
Senin Kariyerin Ne Kadar İyi Gidiyor?
Bakalım senin kariyer hayatın nasıl gidiyor! Hemen testi çöz, nasıl gittiğini açıklayalım!
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1. Mezun olur olmaz hemen işe girdin mi?
2. Ne kadar staj yaptın?
3. Peki hala işe girdiğin pozisyonda mısın? Terfi aldın mı?
4. Dürüst ol lütfen... Yöneticinle aran nasıl?
5. Peki hiç kendi işini kurmayı düşündün mü?
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6. İstediğin maaş zammını yaptılar mı?
7. Kendini 5 yıl içinde nerede görüyorsun?
8. Son olarak işini ne kadar seviyorsun?
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