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Senin Kariyerin Ne Kadar İyi Gidiyor?

etiket Senin Kariyerin Ne Kadar İyi Gidiyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 10:02

Bakalım senin kariyer hayatın nasıl gidiyor! Hemen testi çöz, nasıl gittiğini açıklayalım!

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1. Mezun olur olmaz hemen işe girdin mi?

2. Ne kadar staj yaptın?

3. Peki hala işe girdiğin pozisyonda mısın? Terfi aldın mı?

4. Dürüst ol lütfen... Yöneticinle aran nasıl?

5. Peki hiç kendi işini kurmayı düşündün mü?

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6. İstediğin maaş zammını yaptılar mı?

7. Kendini 5 yıl içinde nerede görüyorsun?

8. Son olarak işini ne kadar seviyorsun?

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Senin kariyerin uçup gidiyor!

Sen gerçekten kariyerine çok iyi bir giriş yapmışsın ve çok iyi bir şekilde devam ediyorsun. Yaşıtlarına ve iş arkadaşlarına göre işinde gerçekten çok başarılısın çünkü sen yaptığın işi seviyorsun. En iyisini yapmaya çalışıyor ve yaptığın her işten keyif almaya odaklanıyorsun. Tabii ki arada bazı sorunlar oluyor ama bunları da öyle bir başarıyla çözüyorsun ki gerçekten her şey senin için tıkırında gidiyor. Böyle devam!

Ortalama bir hız diyelim!

İş hayatında bazı sorunlarla karşılaşmış olsan da pek fena gitmiyorsun ama tabii ki uçmuyorsun da. Senin kariyerin biraz daha inişli çıkışlı gidiyor. İnişleri başarıyla atlatırsan çok yükseleceğine eminiz ama bu süreçlerde bazen kendine inancın gidiyor ve ne yapacağını bilmiyorsun. İşte tam böyle zamanlarda kendine güvenmeli ve başaracağına inanmalısın. O zaman kariyerinde yükseliş ışık hızına denk olacak!

Biraz duraksamış gibi!

Kabul edelim senin kariyerinle aran pek iyi değil, senin de zaten bu taraklarda pek bezin yok. Bu yüzden de kariyerin biraz durma noktasına gelmiş. O yerinde duruyor sen de yerinde sayıyorsun. Biraz silkelenip kendini işine adadığında, sevdiğin şeyi bulduğunda kariyerindeki basamakları çok hızlı çıkacağına eminiz ama önce o üstündeki tozu silkeleyip işe koyulmalısın!

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