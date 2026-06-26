Senin İçin Bu Yazın Hitini Seçiyoruz!
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Sen bize müzik zevkini, sevdiklerini anlat biz de verdiğin yanıtlara göre senin için hit olacak o şarkıyı söyleyelim. Yapman gereken tek şey o yaz ruhunu yakalayıp sorulara içinden geldiği gibi cevap vermek. Yorumlara sonucunu yazmayı unutma!
1. Öncelikle yaz tatili senin için ne ifade ediyor?
2. Senin "yaz rengin" hangisi?
3. Genellikle ne tarz müzik dinliyorsun?
4. En sevdiğin müzik enstrümanı hangisi?
5. Yaz boyu en sık müzik dinlediğin o yer...
6. Peki bir şarkıda seni en çok ne yakalar?
7. Peki güneş batarken hangi aktivite tam sana göre?
Bu Yazın Hiti: Konforun Olayım!
Bu Yazın Hiti: Verimli Sevda!
Bu Yazın Hiti: Seninle Daha Güzel!
Bu Yazın Hiti: Sessiz Gece!
Bu Yazın Hiti: Ömürlük Aşk!
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