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Senin İçin Bu Yazın Hitini Seçiyoruz!

Senin İçin Bu Yazın Hitini Seçiyoruz!

Mitsubishi Electric Klima
Mitsubishi Electric Klima - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 18:00
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Sen bize müzik zevkini, sevdiklerini anlat biz de verdiğin yanıtlara göre senin için hit olacak o şarkıyı söyleyelim. Yapman gereken tek şey o yaz ruhunu yakalayıp sorulara içinden geldiği gibi cevap vermek. Yorumlara sonucunu yazmayı unutma!

1. Öncelikle yaz tatili senin için ne ifade ediyor?

2. Senin "yaz rengin" hangisi?

3. Genellikle ne tarz müzik dinliyorsun?

4. En sevdiğin müzik enstrümanı hangisi?

5. Yaz boyu en sık müzik dinlediğin o yer...

6. Peki bir şarkıda seni en çok ne yakalar?

7. Peki güneş batarken hangi aktivite tam sana göre?

Bu Yazın Hiti: Konforun Olayım!

Bu Yazın Hiti: Konforun Olayım!

Sen deniz, kum ve güneş kadar konforuna da düşkün birisin. Tam da bu yüzden senin şarkın çok belli! İşte bu yüzden senin şarkın da Mitsubishi ile bu yazın hiti Konforun Olayım! Sen tüm bu yaz sıcağını sevsen de o konfordan da vazgeçemiyorsun. Şarkı dinledikçe bağımlılık yapacak bizden söylemesi. Sözlerinde de kendinden bir şeyler bulacağına eminiz!

Mitsubishi Electric'ten bu yazın hiti geldi! 

Senin şarkın Konforun Olayım'ı dinlemek için hemen tıkla!

Bu Yazın Hiti: Verimli Sevda!

Bu Yazın Hiti: Verimli Sevda!

Sen yazı seviyorsun ama yazla birlikte hemen ekonomik hesaplamalara da başlıyorsun. Tam da bunlara değinen, dinledikçe içini rahatlatacak o şarkıyı seçtik. İşte bu yüzden senin şarkın da Mitsubishi ile bu yazın hiti Verimli Sevda! Sen serinlemeyi, yaz ayı coşkusunu yaşarken verimliliği de önemsiyorsun ve tüm planları buna göre yapıyorsun. O yüzden bu şarkıyı dinledikçe dinlemek isteyeceğine eminiz!

Mitsubishi Electric'ten bu yazın hiti geldi! 

Senin şarkın Verimli Sevda'yı dinlemek için hemen tıkla!

Bu Yazın Hiti: Seninle Daha Güzel!

Bu Yazın Hiti: Seninle Daha Güzel!

Yaz ayı seninle ve sevdiklerinle daha güzel kabul edelim. İşte bu yüzden senin şarkın da Mitsubishi ile bu yazın hiti Seninle Daha Güzel! Bu şarkının o ruhu da tam olarak o yaz ayının san çağrıştırdığı duyguları barındırıyor. Kabul edelim Seninle Daha Güzel'i dinledikçe bağımlısı oluyorsun değil mi?

Mitsubishi Electric'ten bu yazın hiti geldi! 

Senin şarkın Seninle Daha Güzel'i dinlemek için hemen tıkla!

Bu Yazın Hiti: Sessiz Gece!

Bu Yazın Hiti: Sessiz Gece!

Senin için yaz demek tıpkı bu şarkıdaki gibi gecenin o sessizliğine ve huzuruna odaklanmak demek. İşte bu yüzden senin şarkın da Mitsubishi ile bu yazın hiti Sessiz Gece! Rüyalara daldığında bile arkadan bu şarkıyı dinlemeye devam edebilirsin. Zihnine ve kalbine çok iyi geleceğine eminiz!

Mitsubishi Electric'ten bu yazın hiti geldi! 

Senin şarkın Sessiz Gece'yi dinlemek için hemen tıkla!

Bu Yazın Hiti: Ömürlük Aşk!

Bu Yazın Hiti: Ömürlük Aşk!

Senin için yaz demek kesinlikle romantizm demek. Kabul edelim içinde bir yerlerde hep o romantik taraf var. İşte bu yüzden senin şarkın da Mitsubishi ile Ömürlük Aşk! O aşkı sonuna kadar hissetmek isteyenlerin tam kalbine dokunan eşsiz bir parça diyebilir miyiz?

Mitsubishi Electric'ten bu yazın hiti geldi! 

Senin şarkın Ömürlük Aşk'ı dinlemek için hemen tıkla!

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Mitsubishi Electric Klima
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