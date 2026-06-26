Senin İçin Bu Yazın Hitini Seçiyoruz!

Sen deniz, kum ve güneş kadar konforuna da düşkün birisin. Tam da bu yüzden senin şarkın çok belli! İşte bu yüzden senin şarkın da Mitsubishi ile bu yazın hiti Konforun Olayım! Sen tüm bu yaz sıcağını sevsen de o konfordan da vazgeçemiyorsun. Şarkı dinledikçe bağımlılık yapacak bizden söylemesi. Sözlerinde de kendinden bir şeyler bulacağına eminiz!

Mitsubishi Electric'ten bu yazın hiti geldi!

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