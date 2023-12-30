Senin Hangi An’da Yaşadığını Söylüyoruz!

Seçtiğin yanıtlar bize gösteriyor ki sen bulunduğun anı yaşıyorsun. Akıştasın, geleceğe yönelik kaygın yok denecek kadar az ve geçmişi de pek düşünmüyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceği de kimse bilemez. O yüzden içinde bulunduğun anda kalmak en doğrusu, biliyor musun? Böyle devam!