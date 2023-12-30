Senin Hangi An’da Yaşadığını Söylüyoruz!
Senin Hangi An’da Yaşadığını Söylüyoruz!
Bu hayata bir kez geliyoruz, değil mi? O yüzden her zaman bulunduğumuz anda yaşamamız gerektiği söylenir ancak sen hangi anda yaşıyorsun?
Testi çöz ve öğren!
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İlk soru! Bugün güne nasıl başladın?
Yaşadığın şehirden memnun musun peki?
Hiç telefonunda eski fotoğrafları karıştırdığın oluyor mu?
Nostalji zamanı! Favori çizgi filmini seç.
Bir fantastik karakteri evcil hayvan olarak sahiplenmen gerekiyor diyelim. Hangisini seçerdin?
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Bir zaman makinesi icat edilseydi, hayatının hangi dönemine ışınlanmak isterdin?
Diyelim ki bu zaman makinesi ile beş yaşına geri döndün ama şimdiye kadar yaşadığın her şeyi hatırlıyorsun. Çocukluğuna ne söylemek isterdin?
Son soru! Bu hayattaki motivasyonun bunlardan hangisi?
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