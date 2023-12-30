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Senin Hangi An’da Yaşadığını Söylüyoruz!

etiket Senin Hangi An’da Yaşadığını Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 11:01

Bu hayata bir kez geliyoruz, değil mi? O yüzden her zaman bulunduğumuz anda yaşamamız gerektiği söylenir ancak sen hangi anda yaşıyorsun?

Testi çöz ve öğren!

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İlk soru! Bugün güne nasıl başladın?

Yaşadığın şehirden memnun musun peki?

Hiç telefonunda eski fotoğrafları karıştırdığın oluyor mu?

Nostalji zamanı! Favori çizgi filmini seç.

Bir fantastik karakteri evcil hayvan olarak sahiplenmen gerekiyor diyelim. Hangisini seçerdin?

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Bir zaman makinesi icat edilseydi, hayatının hangi dönemine ışınlanmak isterdin?

Diyelim ki bu zaman makinesi ile beş yaşına geri döndün ama şimdiye kadar yaşadığın her şeyi hatırlıyorsun. Çocukluğuna ne söylemek isterdin?

Son soru! Bu hayattaki motivasyonun bunlardan hangisi?

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Tam olarak yaşadığın andasın!

Seçtiğin yanıtlar bize gösteriyor ki sen bulunduğun anı yaşıyorsun. Akıştasın, geleceğe yönelik kaygın yok denecek kadar az ve geçmişi de pek düşünmüyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceği de kimse bilemez. O yüzden içinde bulunduğun anda kalmak en doğrusu, biliyor musun? Böyle devam!

Çocukluğunda kalmışsın gibi!

Geçmişe hangimiz özlem duymuyoruz ki... 🥲 Çocukluğun, yaşadığın güzel anılar, masum hayallerin ve deli dolu oluşunu çok özlüyorsun. Geçmişine sadık birisin, geçmişte yaptığın ve yaşadığın şeyleri pek unutmuyorsun ve unutmak da istemiyorsun açıkçası. Biraz içinde bulunduğun anda yaşamak ve geçmişi iyisiyle, kötüsüyle bir kenara atmak seni daha mutlu hissettirebilir.

Sen gelecekte yaşıyorsun diyebilir miyiz?

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda biraz geleceği düşünerek hareket ediyorsun. Herkes gibi sen de plan kurmayı seviyorsun ama geleceği düşünerek yaşadığın anı biraz kaçırıyor olabilirsin. Bu yüzden içinde bulunduğun ana odaklanarak ve kaygılanmadan yaşantını sürdürebilirsin.

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