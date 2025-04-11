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Senin Finansal IQ'n Kaç?

etiket Senin Finansal IQ'n Kaç?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 17:01

Hep merakla beklediğin o testle geldik! Finansal dünyada ne kadar bilgiye sahip olduğunu keşfetmeye hazır mısın? Bu test, finansal zekanı ne kadar geliştirdiğini, harcamalarına ne kadar hakim olduğunu gösterecek.

 Hazırsan, gel bakalım. Birlikte Öğrenelim!

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1. Kimseye maaşı sorulmaz ama bir kerecik de böyle olsun. Aylık kazancını öğrenelim!

2. Kendine ait bir araban var mı?

3. Büyük bir alışveriş yapmadan önce araştırma yapar mısın?

4. Kredi kartının durumu nedir?

5. Meyve ve sebze alışverişini nereden yaparsın?

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6. Hangi tür yatırımlar daha çok senlik?

7. Harcamaların çoğu için finansal bir plan yapar mısın?

8. Son olarak, hangi yatırım daha çok senlik?

160!

Finansal IQ testimizin zirvesindesin! Sanki doğuştan gelen bir yeteneğin var bu konuda. Çevrendekiler de bunu fark etmiş olacak ki, senden düzenli olarak yatırım tavsiyesi alıyorlar. Herkes biliyor ki sen, para yönetimi konusunda gerçekten başarılısın. Gelirini sadece yetirmekle kalmayıp, bir de üstüne tasarruf yapıyor ve yatırım için ayırıyorsun. Bunu yapmak hiç de kolay değil, o yüzden seni canı gönülden tebrik ediyoruz! Gereksiz harcamalardan kaçınıp, tutumlu olmayı bir yaşam tarzı haline getirmişsin. Bu da zaten seni finansal açıdan hep güvende hissettiriyor. Ne diyelim, sana? Finansın Einstein'nı diyelim :)

140!

Hatrı sayılır bir finansal IQ’n var, çünkü hayatı tam bir dengeyle yaşıyorsun! Ne aşırı tutumlusun ne de savurgan, tam kararında gidiyorsun. Parayı nereye harcayacağını iyi biliyor, ihtiyaçların doğrultusunda hareket ediyorsun. Gerektiğinde harcıyor, ama ipin ucunu da kaçırmıyorsun. İşte tam da bu yüzden finansal zekan bu kadar yüksek! Ama dur, daha da iyi olabilir! Biraz daha kendini geliştirir, finansal konulara biraz daha kafa yorarsan bu seviyeyi daha da yukarı taşıyabileceğine inanıyoruz. Kim bilir, belki bir gün yatırım dehası olup çevrendekilere tüyolar verir hale gelirsin :)

120!

Herkes kadar bir finansal IQ’n var işte, ne eksik ne fazla! Bu konunun Einstein’ı değilsin, kabul, ama hayatını da tamamen paraya göre şekillendirmiyorsun. Bazen gayet mantıklı yatırımlar yapıyor, bazen de “Aman ne için çalışıyoruz?” deyip keyifle harcıyorsun. Ama dur bir dakika… O harcama işini harbiden iyi beceriyorsun! Herkes öyle estetik ve hakkını vererek harcayamaz, sen yapıyorsun ve sana da yakışıyor doğrusu. O yüzden finansal IQ falan çok kafana takma. Sen istediğinde dengeni bulur, işin püf noktalarını öğrenir, yolunu çizersin. Hem biraz da hayatın tadını çıkarmak lazım, değil mi?

90!

Maalesef, finansal IQ konusunda bir deha olduğunu söyleyemeyeceğiz… Ama dürüst ol, bu sonuç seni pek şaşırtmadı, değil mi? Maaş hesaba yattığı an, bir sonraki maaşı iple çekmeye başlıyorsun. Açıkçası, para yönetimi konusunda biraz sıkıntıdasın. Gerçekten ihtiyacın olmayan şeyleri almayı bırakıp, en azından ufak ufak birikim yapmaya başlasan, işler çok daha yoluna girebilir. Şimdi, bu işi çözmeye gerçekten istekli olmalısın. Önüne gelen her şeye atlamayı bırakıp, paranı büyütecek şeylere yönelirsen, finansal zekan da günden güne artar. Kim bilir, belki bir gün sen de yatırım tüyoları veren o insanlardan biri olursun! Ama önce şu kredi kartı borçlarını bir gözden geçirelim, ne dersin? :)

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miray soysal
miray soysal
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