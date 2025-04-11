Senin Finansal IQ'n Kaç?
Hep merakla beklediğin o testle geldik! Finansal dünyada ne kadar bilgiye sahip olduğunu keşfetmeye hazır mısın? Bu test, finansal zekanı ne kadar geliştirdiğini, harcamalarına ne kadar hakim olduğunu gösterecek.
Hazırsan, gel bakalım. Birlikte Öğrenelim!
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1. Kimseye maaşı sorulmaz ama bir kerecik de böyle olsun. Aylık kazancını öğrenelim!
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2. Kendine ait bir araban var mı?
3. Büyük bir alışveriş yapmadan önce araştırma yapar mısın?
4. Kredi kartının durumu nedir?
5. Meyve ve sebze alışverişini nereden yaparsın?
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6. Hangi tür yatırımlar daha çok senlik?
7. Harcamaların çoğu için finansal bir plan yapar mısın?
8. Son olarak, hangi yatırım daha çok senlik?
160!
140!
120!
90!
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