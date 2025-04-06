Bazıları parayı yönetme konusunda doğuştan yeteneklidir, bazıları ise 'Nereye gitti bu para ya?' diye her ay aynı şoku yaşar. Kimileri yatırım yapmayı, kenara para koymayı alışkanlık haline getirirken, kimileri de 'para dediğin harcamak için var' mottosuyla yaşar. Peki ya sen? Senin finansal gizli gücün ne? Para yönetimindeki süper kahraman kimliğini öğrenmek için testi çöz! Eğer ay sonunu görmeden cebindeki son kuruşu da harcıyorsan… Belki biraz ders çıkarman da gerekebilir!