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Senin Finansal Gizli Gücün Ne?

etiket Senin Finansal Gizli Gücün Ne?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 17:01

Bazıları parayı yönetme konusunda doğuştan yeteneklidir, bazıları ise 'Nereye gitti bu para ya?' diye her ay aynı şoku yaşar. Kimileri yatırım yapmayı, kenara para koymayı alışkanlık haline getirirken, kimileri de 'para dediğin harcamak için var' mottosuyla yaşar. Peki ya sen? Senin finansal gizli gücün ne? Para yönetimindeki süper kahraman kimliğini öğrenmek için testi çöz!  Eğer ay sonunu görmeden cebindeki son kuruşu da harcıyorsan… Belki biraz ders çıkarman da gerekebilir!

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1. Öncelikle cüzdanını açtığımızda en çok ne buluruz?

2. Peki maaş günün geldi, ilk olarak ne yaparsın?

3. Ay sonuna doğru yaklaştık ve paran bitti. İlk kime yönelirsin?

4. Peki kredi kartı borcunu her ay eksiksiz ödüyor musun?

5. Önemli bir soruya geldik. Bir ayda en çok para harcadığın şey nedir?

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6. Peki kredi kartınla aran nasıl?

7. Anlık harcamalara karşı koyamayıp bazen gereksiz şeyler alıyor musun?

8. Biraz felsefe de katalım işin içerisinde. Paranın mutlulukla ilişkisi sence nasıl?

9. Son olarak finansal zekanı nasıl tanımlarsın?

Sen tam bir finansal stratejistsin!

Paranı nasıl yöneteceğini çok iyi biliyorsun ve her zaman uzun vadeli düşünüyorsun. Büyük ihtimalle bütçeni planlıyor, harcamalarını kontrol altında tutuyor ve yatırımlara da önem veriyorsun. Kredi kartını dikkatli kullanıyor, gereksiz harcamalardan kaçınıyorsun. Çevrendekiler senden finansal tavsiye almaya bayılıyor olabilir! Eğer bu disiplini koruyabilirsen, ilerleyen yıllarda maddi olarak oldukça rahat bir hayat sürebilirsin. Kısacası, finans dünyasının dahi çocuğusun!

Dengeli ve dikkatli bir harcayıcısın!

Senin finansal bakış açın oldukça dengeli! Harcamalarını yaparken hem bugünü hem de yarını düşünüyorsun. Bütçeni genellikle kontrol altında tutuyor, indirimleri ve fırsatları değerlendiriyorsun. Arada sırada kendine küçük ödüller veriyor olabilirsin, ama ipin ucunu tamamen kaçırmıyorsun. Büyük ihtimalle kredi kartını bilinçli kullanıyor ve borçlarını zamanında ödüyorsun. Eğer biraz daha birikim yapmaya odaklanırsan, gelecekte finansal anlamda çok daha güçlü olabilirsin!

Sen parayı harcamayı seviyorsun, hatta biraz fazla!

Canın ne isterse alıyor, bazen gereksiz şeylere bile para harcıyorsun. 'Şimdi almazsam sonra pişman olurum' düşüncesiyle hareket ettiğin için, ay sonu bazen sürprizlerle dolu olabiliyor. Kredi kartı limitinle aranda inişli çıkışlı bir ilişki var gibi görünüyor. Ama merak etme, küçük bir bütçe planlamasıyla çok daha rahat bir maddi yaşam sürebilirsin! Sadece biraz daha sabırlı olup anlık harcamalara karşı koymaya çalışmalısın.

Senin için finansal hayat inişli çıkışlı bir rollercoaster!

Parayı kazanmak kadar harcamayı da seviyorsun ama plan yapmayı pek umursamıyorsun. Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanıyor, bazen borçları borçla kapatıyor olabilirsin. 'Para nasıl geldi, nasıl gitti?' sorusu senin için bir klasik olabilir! Ama bu şekilde devam edersen finansal olarak sıkıntıya düşebilirsin. Ufak ufak bütçe planları yapmaya, gereksiz harcamaları kısmaya ve birikim yapmaya başlaman şart! Unutma, küçük adımlarla büyük değişimler yaratabilirsin.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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