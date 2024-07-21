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Senin Evin Kaç Günde Kirleniyor?

etiket Senin Evin Kaç Günde Kirleniyor?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 10:31

Herkes evinin temiz kalmasını ister ama evin aktif kullanımı bu hayalin gerçekleşmesini önler. Haliyle sürekli kullanılan ve vakit geçirilen evlerin öyle uzun süre pırıl pırıl kalmasını beklemek de doğru olmaz. Yine de bu süre herkes için değiştiğinden, evin kaç günde bir temizlendiğini yakından etkiler.

Bu testte, alışkanlıklarına göre evini kaç günde bir temizlediğini tahmin ediyoruz. Bakalım, senin evin en çok kaç gün temiz kalıyor? 👀

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1. Önce evde kaç kişi yaşadığınızı söyle bakalım.

2. Evde hiç küçük çocuk var mı?

3. Peki ya evcil hayvan?

4. Ortalama bir günde evde ne kadar vakit geçiriyorsundur?

5. Evdeki yemek yeme alışkanlığını düşününce bunlardan hangisi sana daha yakın?

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6. Evde misafir ağırlama sıklığın bunlardan hangisine daha yakın?

7. Evin ne kadar büyük?

8. Temizlikle aran nasıl?

9. Peki en sık yaptığın temizleme eylemi hangisi?

10. Son olarak, eşyalarını ne kadar düzenli tutarsın?

Senin evin hep pırıl pırıl. ✨

Seni gerçekten ayakta alkışlıyoruz çünkü seninkisi gibi bir ev ne duyulmuş, ne görülmüş. 👏

Temizliğe bu kadar az ihtiyaç duyman gerçekten takdir edilesi ama aslında çok şaşılası bir durum da değil. Çünkü sen zaten evde epey az vakit geçiriyorsun, e öyle evde yemek yapmakla falan uğraşmayı da sevmiyorsun. İmkanın varsa dışarıda yemeyi veya doğrudan sipariş vermeyi tercih ediyorsun. Hal böyle olunca evde öyle temizlenecek bulaşık falan olmuyor. Ama tabii bütün sebebi evde az vakit geçirmene bağlamamak gerek. Görünen o ki, eşyalarını yerli yerinde tutmaktan da evinin düzenli durmasından da baya keyif alıyorsun. Detaycı temizlik anlayışların ve teknolojik araç gereçlerin de evi hep böyle tertemiz tutmana yardımcı oluyor. Bu nedenle olduğun gibi harikasın! 😘

Haftalarca temiz kalabilir. 🤩

Senin evin nadiren kirlenen evlerden. 💃🏼  Bunun sırrı da hem kalabalık bir evde yaşamaman hem de ortalığı pisletecek alışkanlıklara sahip olmaman. 

Geleninin gideninin olmaması, evdeki her şeyin bir düzeni olması ve minimal yeme alışkanlıkları senin evinin temiz olmasındaki ana sebeplerden. Elbette iş, güç yoğunluğundan vaktinin çoğunu evin dışında geçirmen de bunda etkili. Çok büyük bir evde oturmadığından ve özenli temizlik alışkanlıklarına sahip olduğundan, yaptığın temizliğin etkisi öyle bir çırpıda kaybolmuyor. Haliyle bir kez temizlik yaptın mı keyfini de doya doya çıkarıyorsun. Tabii arada ev arkadaşların veya evi paylaştığın diğer kişiler, bu düzenine köstek olabiliyorlar. Yine de çok iyisin. 😘

Haftalık temizlik yapsan iyi olur.

Senin evinin düzenli bir çekip çevirmeye ihtiyacı var. Çünkü hem nispeten kalabalık bir evde yaşıyorsun, hem de evde vakit geçirmekten hoşlanıyorsun.

Yeme, içme eylemlerin tümünü evde gerçekleştirdiğinden özellikle mutfak ve salon gibi alanların düzenli bakıma gereksinimi oluyor. Ama biraz tembellikten, bazen de üşengeçlikten bu bakımı aksatabiliyorsun. Üstüne bir de evdeki çocuk, evcil hayvan, eş-dost eklendiğinde işler bir anda sarpa sarabiliyor. Aslında temizlikten hoşlanmıyor değilsin fakat biraz yanlış araç gereçlere sahipsin. Eğer işini kolaylaştıracak daha teknolojik ve modern temizlik ekipmanları edinirsen, evini çok daha uzun süre temiz tutabilirsin. 😉

1-2 gün bile evinin kirlenmesi için yeterli.

Sen tam anlamıyla ümitsiz vakasın çünkü evinin kirlilik seviyesini anlatmakla bitiremeyiz. 😔

Temizliği sevmemene rağmen evdeki ortamlardan geri kalmıyorsun. Misafirdi, komşulardı, partilerdi derken evde şöyle tek başına bir an bile geçirmiyorsun. Durum böyle olunca evin de sadece saatler içinde batabiliyor. Ardından dağınıklığı önemsemeden hayatına devam ettiğinden bu duruma alışmışsın. Ama birilerinin seni uyarıp gözünü açması gerek. Çünkü aslında gerçekten istersen senin evin de tertemiz olabilir. Sadece biraz tertipleme alışkanlığı biraz da doğru temizleme teknikleri edinsen yeterli. Başarabileceğine biz inanıyoruz. ✌️

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