Senin Evin Kaç Günde Kirleniyor?

Herkes evinin temiz kalmasını ister ama evin aktif kullanımı bu hayalin gerçekleşmesini önler. Haliyle sürekli kullanılan ve vakit geçirilen evlerin öyle uzun süre pırıl pırıl kalmasını beklemek de doğru olmaz. Yine de bu süre herkes için değiştiğinden, evin kaç günde bir temizlendiğini yakından etkiler.

Bu testte, alışkanlıklarına göre evini kaç günde bir temizlediğini tahmin ediyoruz. Bakalım, senin evin en çok kaç gün temiz kalıyor? 👀