Senin Evin Kaç Günde Kirleniyor?
Senin Evin Kaç Günde Kirleniyor?
Herkes evinin temiz kalmasını ister ama evin aktif kullanımı bu hayalin gerçekleşmesini önler. Haliyle sürekli kullanılan ve vakit geçirilen evlerin öyle uzun süre pırıl pırıl kalmasını beklemek de doğru olmaz. Yine de bu süre herkes için değiştiğinden, evin kaç günde bir temizlendiğini yakından etkiler.
Bu testte, alışkanlıklarına göre evini kaç günde bir temizlediğini tahmin ediyoruz. Bakalım, senin evin en çok kaç gün temiz kalıyor? 👀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce evde kaç kişi yaşadığınızı söyle bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evde hiç küçük çocuk var mı?
3. Peki ya evcil hayvan?
4. Ortalama bir günde evde ne kadar vakit geçiriyorsundur?
5. Evdeki yemek yeme alışkanlığını düşününce bunlardan hangisi sana daha yakın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın