Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

Ev işlerini kimi yaptığı her evde değişkendir. Genel olarak temizlik işlerini sen yönetiyorsan bu senin için yorucu bir eylem olabilir. Haliyle yanına yakışır bir yardımcıya ihtiyaç duyuyor olman da çok normal. Eğer yardıma ihtiyacın olduğunu biliyor fakat bu yardımın tam olarak nasıl olması gerektiğine karar veremiyorsan bu testi çözmen gerek.

Çünkü temizlik yöntemlerin ve alışkanlıkların senin için ideal yardımcıyı tahmin etmemizi sağlayacak!