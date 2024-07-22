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Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

etiket Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 10:01

Ev işlerini kimi yaptığı her evde değişkendir. Genel olarak temizlik işlerini sen yönetiyorsan bu senin için yorucu bir eylem olabilir. Haliyle yanına yakışır bir yardımcıya ihtiyaç duyuyor olman da çok normal. Eğer yardıma ihtiyacın olduğunu biliyor fakat bu yardımın tam olarak nasıl olması gerektiğine karar veremiyorsan bu testi çözmen gerek. 

Çünkü temizlik yöntemlerin ve alışkanlıkların senin için ideal yardımcıyı tahmin etmemizi sağlayacak!

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1. Evde düzenine en çok dikkat ettiğin alan hangisi?

2. Ev işleri yaparken en çok kullandığın şey bunlardan hangisi?

3. Temizlik yaparken en çok zorlandığın kısım hangisi?

4. Peki en sevdiğin şey ne?

5. Temizlik yaparken bu sorunlardan hangisiyle karşılaşman daha yüksek ihtimal?

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6. Evde en titiz olduğun konu ne?

7. Sence temizlik yöntemlerin yeterli mi yoksa geliştirmeye açık mı?

8. Önceki soruya "yetersiz" yanıtı verdiysen, sence geliştirilmesi gereken nokta hangisi?

Yeni düzenleme araçları

Sen tam bir düzen ve organizasyon hastasısın. Ayrıca temizlik konusunda da uzmansın. Tekniklerinin gayet yeterli olduğunu düşünmekte haklısın. Çünkü söz konusu mutfak ve banyo gibi sürekli kirlenen alanları temizlemek olduğunda bile kimse senin eline kolay kolay su dökemez. 

Ancak yine de zaman zaman ortalıktaki dağınıklığı gidermekte zorlandığın olabiliyor. Dolayısıyla biraz daha organizasyona yönelik dekorasyon ürünleri edinmen ve ev düzenleme konusundaki püf noktaları öğrenmen, senin için harika olabilir. 😘

Yeni nesil robotik ve elektronik ürünler

Senin için temizlik demek pırıl pırıl parlayan yüzeyler demek. Çünkü ya evcil hayvanlı ya da içinden tozun ve kılın eksik olmadığı bir evde yaşıyorsun. Haliyle bu da seni, özellikle yer temizliği ve toz alma konularında bir uzmana dönüştürüyor. Elinin altında bütün ihtiyaçlarını karşılayan, şöyle yüksek performanslı ve verimli birkaç ekipman daha olsa harikalar yaratabilirsin. 

Bu nedenle uzun süredir hayalini kurduğun dikey veya robotik süpürgelere bakmanın tam sırası. Çünkü evde yapacağın bu tip bir yenileme sayesinde koltuktan kanepeye, zorlu köşelerden halılara kadar her yeri istediğin titizliğe getirebilirsin. 🤩

Sürdürülebilir temizlik malzemeleri

Sen tam bir zorlu leke uzmanısın. Hatta bu konuda o kadar iyisin ki senin yaptığın temizlik günlerinde hızına yetişmek mümkün bile değil. Çünkü genel ev temizliğinde yapılacak onca işin gücün arasında bile kendine, zorlu lekeleri çıkarmak için vakit yaratabiliyorsun. Hepsinden önemlisi de bütün bu detaycı yaklaşımına rağmen asla temizlikte zorlanmıyor veya boşa vakit harcamıyorsun. Çünkü kullandığın ürünlere ve tekniklere çok güveniyorsun. 

Ancak bizce, günümüz şartlarında bu kadar fazla kimyasal kullanman biraz yanlış. Bu nedenle temizlik malzemelerini daha sürdürülebilir ve yeşil olanlarla değiştirebilirsin. Hem bu sayede her temizlikte yepyeni bir şey öğrenmiş olursun. ♻️

Temizlik yapacak insanlar

Senin temizlik konusunda biraz motivasyona ve liderliğe ihtiyacın var. Tertip ve düzen sevsen de planladığın bir temizlik gününde yoldan hemen çıkabiliyorsun. Bunun için sevdiğin bir şarkının çalması veya telefonuna bir bildirim gelmesi bile yeterli oluyor. 

Temizlik yaparken, bir anda kendini internette dekorasyon ürünlerine bakarak buluyor olman çok normal. Çünkü senin sevdiğin şey temizlik yapmak değil, evin düzenini değiştirmek. Bu kadar fazla eşyanın yerini tek başına değiştirmek yorucu olduğundan, sen temizlik günlerine yanında koca bir ekiple girmesi gereken insanlardansın. Ama sende bu ikna gücü ve sempati olduğu sürece, o insanları bulmakta zorlanacağını sanmıyoruz. 😉

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