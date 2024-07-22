Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?
Senin Evdeki En Büyük Yardımcın Kim?
Ev işlerini kimi yaptığı her evde değişkendir. Genel olarak temizlik işlerini sen yönetiyorsan bu senin için yorucu bir eylem olabilir. Haliyle yanına yakışır bir yardımcıya ihtiyaç duyuyor olman da çok normal. Eğer yardıma ihtiyacın olduğunu biliyor fakat bu yardımın tam olarak nasıl olması gerektiğine karar veremiyorsan bu testi çözmen gerek.
Çünkü temizlik yöntemlerin ve alışkanlıkların senin için ideal yardımcıyı tahmin etmemizi sağlayacak!
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1. Evde düzenine en çok dikkat ettiğin alan hangisi?
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2. Ev işleri yaparken en çok kullandığın şey bunlardan hangisi?
3. Temizlik yaparken en çok zorlandığın kısım hangisi?
4. Peki en sevdiğin şey ne?
5. Temizlik yaparken bu sorunlardan hangisiyle karşılaşman daha yüksek ihtimal?
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