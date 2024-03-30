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Senin Enerjin Saat Kaçta Bitiyor?

etiket Senin Enerjin Saat Kaçta Bitiyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 11:01

Hepimizin enerjisi belli bir saatte bitiyor. Bakalım seninki ne zaman bitiyor? Testi çöz, sonucu hep birlikte görelim!

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1. Hafta sonları sabah kaç gibi uyanırsın?

2. Peki ya uyandığında ilk yaptığın şey ne oluyor?

3. Sabah kahvaltısıyla aran nasıl?

4. İş yerinde/okulda molalarında ne yapıyorsun?

5. Kitap okur musun?

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6. Diyelim ki eve geldin ve kolunu kaldıracak halin bile yok. Üstünü çıkarmadan yatağa girer misin?

7. Senin için gecenin bitişi nasıl belli olur?

8. Son olarak, uyandığında dinlenmiş hissediyor musun?

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Senin enerjin daha öğle demeden senin enerjin bitiyor!

Sen her zaman o kadar yorgun hissediyorsun ki, bu yorgunluğu üzerinden bir türlü atamıyorsun. Bu da günün hangi saati olduğu fark etmeden enerjinin bir anda bitmesine sebep oluyor. Dışarda arkadaşlarınla otururken, evde dizi film izlerken veya yemek yerken… Bir anda bitmiş, tükenmiş hissediyorsun. Zinde kalmak için bir şeyler yapsan iyi olur!

Senin enerjin en geç gece 11-12 gibi bitiyor!

Gün içinde seni yeterince iyi idare eden ama gün sonunda “Hadi artık biraz da yatalım” diye ısrarcı olan bir enerjin var. Bu durum da her şeye yetişebilmene engel oluyor. Bu yüzden de birden çok şey yapmak istediğinde aralarında “Hangisini daha çok istiyorum?” diye düşünüp seçim yapman gerekiyor. Neyse ki sabah uyandığında yenilenen bir enerjiye sahipsin, bu da gayet iyi bir özellik!

Senin enerjin hiliiiiç bitmiyooorrr!

Sana ve enerjine o kadar hayran kaldık ki, ne desek bilemedik! Sen bir şeylere yetişmekte hiç sıkıntı çekmiyor, hatta keyif alıyorsun. Senin için hayat güzel bir yolculuk ve bu yolculuğun her anını enerjinle mükemmel kılıyorsun. Hayatın ne kadar yoğun olursa olsun bu enerjin bitmiyor. Evet, azalıyor ama asla tükenmiyor. Sen okullarda “Nasıl zinde kalınır?” konulu derste okutulması gereken bir örnek gibisin!

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