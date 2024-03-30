Senin Enerjin Saat Kaçta Bitiyor?

Gün içinde seni yeterince iyi idare eden ama gün sonunda “Hadi artık biraz da yatalım” diye ısrarcı olan bir enerjin var. Bu durum da her şeye yetişebilmene engel oluyor. Bu yüzden de birden çok şey yapmak istediğinde aralarında “Hangisini daha çok istiyorum?” diye düşünüp seçim yapman gerekiyor. Neyse ki sabah uyandığında yenilenen bir enerjiye sahipsin, bu da gayet iyi bir özellik!