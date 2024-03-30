Senin Enerjin Saat Kaçta Bitiyor?
Senin Enerjin Saat Kaçta Bitiyor?
Hepimizin enerjisi belli bir saatte bitiyor. Bakalım seninki ne zaman bitiyor? Testi çöz, sonucu hep birlikte görelim!
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1. Hafta sonları sabah kaç gibi uyanırsın?
2. Peki ya uyandığında ilk yaptığın şey ne oluyor?
3. Sabah kahvaltısıyla aran nasıl?
4. İş yerinde/okulda molalarında ne yapıyorsun?
5. Kitap okur musun?
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6. Diyelim ki eve geldin ve kolunu kaldıracak halin bile yok. Üstünü çıkarmadan yatağa girer misin?
7. Senin için gecenin bitişi nasıl belli olur?
8. Son olarak, uyandığında dinlenmiş hissediyor musun?
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