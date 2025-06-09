Senin Bütçeni Hangi Ünlü İş İnsanı Yönetmeli?

Bütçeni yönetmesi gereken kişi belli: Elon Musk! Çünkü senin içinde bir girişimci ruhu var. En büyük hayalin bu! Risk almayı seviyorsun, yaratıcı düşünüyorsun ve konfor alanından kolayca çıkabiliyorsun. Klasik yöntemler sana göre değil, daha çok sıra dışı fikirlere yatırım yapmayı düşünüyorsun. Ama her zaman doğru şekilde yatırım yapamıyorsun. Bu yüzden sana Elon Musk gibi bir yol gösterici lazım!