Senin Bütçeni Hangi Ünlü İş İnsanı Yönetmeli?
Bazılarımız 1000 TL'yi bile yatırım fırsatı olarak görürken, kimimiz ay sonunu zar zor getiriyor. Peki sen para yönetimini nasıl yapıyorsun? Testimizi çöz ve bütçeni kime emanet etmen gerektiğini öğren! 👇
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1. Ay sonuna 5 gün var ve cüzdanında sadece 1000 TL kaldı. Ne yaparsın?
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2. Para senin için ne ifade ediyor?
3. Elinde 50.000 TL fazla para olsa ne yapardın?
4. Paranı en çok neye harcarsın?
5. Market alışverişine çıkmadan önce neye dikkat edersin?
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6. Söyle bakalım, kredi kartı senin için ne ifade ediyor?
7. Peki, parayla ilgili hangisi seni daha iyi tanımlar?
8. Son olarak, çok zengin olsan ilk ne yapardın?
Warren Buffett
Elon Musk
Jeff Bezos
Mark Zuckerberg
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