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Senin Bütçeni Hangi Ünlü İş İnsanı Yönetmeli?

etiket Senin Bütçeni Hangi Ünlü İş İnsanı Yönetmeli?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 17:03

Bazılarımız 1000 TL'yi bile yatırım fırsatı olarak görürken, kimimiz ay sonunu zar zor getiriyor. Peki sen para yönetimini nasıl yapıyorsun? Testimizi çöz ve bütçeni kime emanet etmen gerektiğini öğren! 👇

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1. Ay sonuna 5 gün var ve cüzdanında sadece 1000 TL kaldı. Ne yaparsın?

2. Para senin için ne ifade ediyor?

3. Elinde 50.000 TL fazla para olsa ne yapardın?

4. Paranı en çok neye harcarsın?

5. Market alışverişine çıkmadan önce neye dikkat edersin?

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6. Söyle bakalım, kredi kartı senin için ne ifade ediyor?

7. Peki, parayla ilgili hangisi seni daha iyi tanımlar?

8. Son olarak, çok zengin olsan ilk ne yapardın?

Warren Buffett

Warren Buffett

Senin bütçeni elbette Warren Buffett yönetmeli! Çünkü senin finansal zekan da tıpkı Buffet gibi çok yüksek. Yatırım ve tasarruf konularında gözün oldukça açık. Paran varsa onu çoğaltmanın yollarını çok iyi biliyorsun. Aklınla hareket edip uzun vadeli düşünüyorsun. Ama Warren Buffett gibi birinin tavsiyeleriyle kendi holdingini bile kurabilirsin! Şimdi tek yapman gereken, bilgini pratiğe dökmek!

Elon Musk

Elon Musk

Bütçeni yönetmesi gereken kişi belli: Elon Musk! Çünkü senin içinde bir girişimci ruhu var. En büyük hayalin bu! Risk almayı seviyorsun, yaratıcı düşünüyorsun ve konfor alanından kolayca çıkabiliyorsun. Klasik yöntemler sana göre değil, daha çok sıra dışı fikirlere yatırım yapmayı düşünüyorsun. Ama her zaman doğru şekilde yatırım yapamıyorsun. Bu yüzden sana Elon Musk gibi bir yol gösterici lazım!

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Senin bütçeni en iyi yönetecek kişi kesinlikle Jeff Bezos olurdu! Çünkü sen bazen harcamalarında savurgan olabiliyorsun. Yatırım yapak için yeterli kaynak ayıramıyorsun. Senin, bütçeni kontrol altına alıp finansal olarak rahatlamanı sağlayacak bir akıl hocasına ihtiyacın var, tıpkı Bezos gibi! Eğer bütçeni Bezos yönetirse, geleceğini garantiye alacak yatırımlar yapabilirsin.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Bütçeni Mark Zuckerberg yönetse ne olurdu? Bir kere her şey dijitale dönerdi! Senin gibi dijital dünyaya hakim, teknolojiyi etkin kullanan birinin finansal kararları da çağın ötesinde. Kripto paralar, online yatırımlar, dijital hizmetler… Klasik harcamalar sana göre değil. Daha çok sanal dünyada değer gören şeylere yöneliyorsun. Parayı yönetirken soğukkanlısın ama aynı zamanda stratejiksin. Bu yüzden bütçeni gönül rahatlığıyla Mark Zuckerberg'e emanet edebilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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